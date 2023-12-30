Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що ситуація під Авдіївкою стабільно важка. Окупанти мають мінімальні просування вперед.
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Що відбувається біля Авдіївки
Як наголосив Попович, зараз головна ціль окупантів – перехопити важливу дорогу, по якій відбувається постачання ресурсів для українських захисників в Авдіївці. Росіяни потроху туди "підповзають".
Були підрахунки, що вони просунулися там десь на 1 – 2 кілометри. Вони наблизилися до дороги і створили передумови, щоб взяти її під вогневий контроль. Росіяни зазнали там величезних втрат. Але, звісно, на втрати вони не зважають,
– сказав Попович.
Основний план окупантів – оточити місто. Зараз ситуація там доволі небезпечна. Хоча просувають вони повільно та зазнають дійсно великих втрат.
Відомо, що у них були спроби просунутися в саме місто. Інколи вони заходять до приватного сектора Авдіївки. Також були спротив просунутися через Авдіївський коксохім, але, судячи з усього, їм не вдалося це зробити.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 30 грудня Росія втратила понад 358 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5969 танків, 11053 бойових броньованих машин, 8434 артилерійських систем, 939 РСЗВ, 621 засіб ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв ситуацію в Авдіївці із Бахмутом. Українські військові оборонятимуть місто стільки, скільки буде сил.
- 28 грудня у Сухопутних силах ЗСУ повідомили, що вдалося відбити одну з позицій на Авдіївському напрямку, яку захопили окупанти. Зробили це військові з 2 механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.