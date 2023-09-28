Тишины вообще не бывает, – Барабаш рассказал, какие планы у россиян по Авдеевке

Россияне до сих пор пытаются захватить Авдеевку Донецкой области, чего не могут сделать в течение всей полномасштабной войны. Обстрелы продолжаются каждый день.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что ситуация у Авдеевки остается напряженной. В последние дни враг бросает небольшие штурмовые группы с севера и юга. Но никаких успехов у них нет.

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Авдеевку постоянно обстреливают

Как подчеркнул Барабаш, враг применяет все средства, которые только у него есть. В световой день прилетают и "Грады", и минометы, и ствольная артиллерия, и бомбовые удары. Ночью уже тише. Преимущественно идут единичные удары по центральной и старой части города.

Сейчас они в большинстве своем бьют по многоэтажкам, где прячется гражданское население, которое до сих пор проживает в городе. У нас уже десятки сложенных домов. Люди гибнут, получают ранения. Нет возможности разобрать завалы. В городе нет спецтехники, ведь обстрелы постоянны,

– рассказал Барабаш.

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Ранее была информация, что оккупанты перебросили часть личного состава из Донецкого направления на другие участки фронта. Однако это изменение незначительное. Если раньше здесь было 206 батальонов, то сейчас их – 189 – 192.

В последнее время на фронте появилось множество спецподразделений врага. Они пытаются найти слабые места в обороне. Боевики из Донецка постепенно заканчиваются. В их подразделениях уже много неместных россиян.

Они понимают, что в лоб город не возьмут. Поэтому пытаются его окружить. Плюс на всех участках пытаются улучшать свое положение. Ситуация с нашей стороны контролируется. Многое с той стороны разгоняется, что основной удар контрнаступления будет на Донецк. Поэтому они и держат большой контингент в районе Донецка,

– заметил Барабаш.

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