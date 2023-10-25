Враг пытается идти вперед, – Штупун сказал, удается ли россиянам продвигаться вблизи Авдеевки

На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские военные крепко держат оборону и отбивают атаки противника.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал 24 Каналу о ситуации на Авдеевском направлении. По его словам, российские захватчики прилагают усилия, чтобы продвигаться вперед.

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Противник не покидает Авдеевку

"Враг пытается идти вперед, а потом мы выбиваем его обратно. Поэтому говорить о какой-то устоявшейся ситуации не нужно. То есть там продолжаются активные бои", – сказал Штупун.

На Авдеевском направлении россияне активно применяют авиацию. Однако украинские воины стойко удерживают оборону.

Штупун отметил, что личный состав оккупантов под Авдеевкой, увидев количество потерь, пытается бежать с фронта. Однако российское руководство снова отправляет войско на поле боя.

Несколько уменьшилась активность. Враг сейчас проводит какую-то перегруппировку,

– объяснил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

По его словам, сейчас россияне больше применяют пехоту, маленькие штурмовые группы, а на отдельных участках фронта – большие штурмовые группы по 30 – 40 человек. В конце концов, захватчики атакуют меньшим количеством, ведь за последние 6 дней потеряли 2,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Это довольно ощутимо даже для России с тем, что они не берегут свой личный состав,

– подчеркнул Александр Штупун.

Он подчеркнул, что оккупанты больше боятся российских карательных органов и сесть в тюрьму, чем погибнуть на фронте.

Враг проводит безуспешные боевые действия

Как подчеркнул Александр Штупун, воины ОСГВ "Таврия" имели частичный успех западнее Вербового. Украинские защитники постепенно закрепляются, наносят оккупантам потери, проводят разведку и разминирование.

Всего на Таврическом направлении враг нанес 2 ракетных и 10 авиационных ударов. Кроме того, противник провел 49 боевых столкновений и совершил 932 обстрела.

Как отметил Штупун, оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах Степового, Авдеевки, Северного, Невельского. Более 10 атак противника потерпели неудачу.

Также фиксируется самовольное оставление боевых порядков представителями российских отрядов "Шторм-Z". Определенное количество отказывается подчиняться своему командованию,

– подчеркнул Александр Штупун.

Заметим, что в районе Марьинки и Победы успешно отбиты более 20 штурмов россиян.

На Шахтерском и Запорожском направлениях в населенных пунктах Новомихайловка, Пречистовка, Старомайорское, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области все атаки врага потерпели неудачу.

Потери противника на Таврическом направлении

Александр Штупун отметил, что украинская артиллерия работает достаточно продуктивно. В течение суток выполнили 1 228 огневых задач. Общие потери врага составили 409 человек.

Кроме того, три оккупанта сдались в плен. Силы обороны уничтожили 28 единиц техники: три танка, восемь бронированных машин и семь артиллерийских систем. В частности, воины уничтожили вражеский склад боеприпасов и повредили 18 единиц военной техники.

Ситуация в районе Авдеевки: что известно