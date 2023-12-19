Россияне погрязли в Авдеевке: как ВСУ заставили врага пересмотреть планы на Востоке

Прошло уже более двух месяцев активного наступления российских войск на Авдеевку. Военные задачи россияне получили еще 10 октября, однако пока их не удалось достичь.

Россиянам удается осуществлять определенное продвижение, однако оно совсем не такое, как планировали в России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, объяснив, что оборона ВСУ смогла сдержать натиск оккупантов.

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оккупанты не достигли поставленных задач

Россияне сейчас производят наступательные действия на разных участках Восточного фронта. Кое-где они имеют успехи, однако, по словам Валерия Залужного, говорится о локальных боях. А вот российское командование планировало решить задачу оперативного характера.

"Задача была прогнозируемой: осуществить полномасштабное наступление на Востоке, цель которого было начать с двух флангов: северного (Купьянско-Лиманское направление) и южного (Авдеевка и Угледар). Целью также было продвинуться и показать значительную картину наступления", – объяснил Александр Мусиенко.

Оккупанты должны выйти на реку Оскол и двигаться на запад Авдеевки, реализуя задачи по захвату Донецкой области. Эти задачи россияне успешно провалили.

Сейчас Россия была вынуждена пересмотреть эти планы и сконцентрироваться на Авдеевском направлении. Активнее продвинуться на Купянском им помешали погодные условия и хорошо укрепленные украинские позиции,

– заметил Мусиенко.

Американская и британская разведка сообщили, что на Авдеевском направлении 13,5 тысячи погибших и раненых россиян. Более 220 единиц уничтоженной и поврежденной техники. А как результат, заблокированы действия российских войск, хотя они действительно продвинулись и имеют определенные тактические достижения.

"Их глобальное продвижение приостановилось. Они, можно сказать, погрязли в Авдеевке и были вынуждены передислоцировать определенные силы из Лиманского и других направлений в целях активизации наступательных действий", – констатировал военный эксперт.

По мнению Мусиенко, оборона ВСУ на Авдеевском направлении уже выполнила множество задач. В частности, уничтожение такого количества техники и войск серьезно повредило планы врага по всему участку фронта.

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