Сдерживаем многочисленные атаки, – Мусиенко разобрал, что происходит в Авдеевке
Россияне продолжают направлять максимальное количество ресурсов на Авдеевское направление. Они заявляют о продвижении и якобы успехах на определенных участках.
Судя по боевым действиям, враг действительно имеет локальные успехи. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что они не влияют на оперативную ситуацию.
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Действительно ли есть продвижение россиян
Следует понимать, что бои, например, за Степное, Новопавловку, Сеньковку, Андреевку – это бои локального, а не стратегического значения. Соответственно, продвижение оккупантов на 50 – 100 метров вокруг определенного здания не имеет оперативного значения.
Следовательно, в сегодняшних условиях эти бои не приведут к захвату Донецкой области, Харькова или Днепра. Хотя об этом часто говорят российские пропагандистские СМИ.
Их многочисленные атаки сдерживают. По оценкам международных обозревателей, с октября 2023 года враг потерял более 14 тысяч живой силы, а к тому же еще технику, артиллерию – это большие потери,
– заметил Александр Мусиенко.
Также следует отметить, что оборона Авдеевки достигает своих целей с точки зрения уничтожения материального ресурса врага, который он больше не сможет использовать для дальнейшего продвижения.
К сожалению, определенные движения оккупантов все-таки есть. Однако следует обратить внимание, что при этом украинские военные уничтожают огромное количество российского ресурса и это не дает возможности противнику развивать наступательные действия на стратегическом уровне.
Бои входят в позиционную фазу. Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая украинскими силами,
– подчеркнул Мусиенко.
Россияне наступают на Авдеевку: что известно
- Оккупанты пытаются перерезать так называемую "дорогу жизни" для украинских военных. Речь идет о пути, которым происходит поставка припасов. Для этого россияне штурмуют с флангов, но, как отмечают военные, эта логистическая трасса пока полностью подконтрольна ВСУ. Проблем со снабжением не возникает.
- Россияне любят символические даты, поэтому делали все, чтобы захватить Авдеевку до так называемой "прямой линии" Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, дальше враг будет делать ставку на Новый год или "выборы" президента в России. Однако он отмечает, что дедлайны оккупантов не имеют никакого значения для наших бойцов.
- Россияне полностью разрушили Авдеевский коксохимический завод. Пока он находится под контролем украинских сил, но враг бьет по нему из всех возможных видов оружия. Компания-собственник сообщила, что восстановить предприятие в том виде, в каком оно было до войны – невозможно.