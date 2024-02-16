Это что-то фантастическое, - военный обозреватель о действиях Третьей штурмовой бригады в Авдеевке

Третью ОШБр срочно передислоцировали для усиления войск в районе Авдеевки. Как сообщалось, за период пребывания 2 российским бригадам было нанесено критическое поражение.

Ситуация на Авдеевском направлении крайне серьезная. Пока рано говорить о мощных потерях врага. Подробнее о действиях 3-й ОШБр рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Важно Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений

"Нанести критические потери бригаде за сутки – это что-то фантастическое. Но я не фантаст, а реалист. На сегодня ситуация очень сложная. То, что 3-я ОШБр действует в пределах города – очень хорошо", – сказал военный обозреватель.

Бригада имеет серьезные навыки в ведении городских боев. Она сможет заменить такие же профессиональные подразделения. К примеру, коренную 110 ОМБр, которая имеет долгосрочный опыт обороны Авдеевки. Бойцы смогут выполнить поставленную задачу.

Однако пока не нужно спешить с выводами о "критических потерях" россиян. Когда-то возле Бахмута так же хоронили российские бригады, а они выскакивали из своих тайников и в результате захватили город.

Бойцы воюют в сложных условиях

Третья ОШБр состоит из 4 батальонов – 2 штурмовых и 2 механизированных. Численность подразделений не разглашается и в условиях военного времени является тайной.

Коваленко рассказал, что любые городские бои гораздо сложнее, чем полевые. В полевых условиях украинские военные могли уничтожать значительно больше российских оккупантов и ресурса.

Однако у россиян есть общее преимущество – тотальное господство авиации в воздухе. Хотя оккупанты также имеют дефицит снарядов, но их нехватка по сравнению с нашей – ничто. Если украинская батарея сделает 20 – 30 выстрелов в сутки, уже будет хорошо.

Мы сейчас в Авдеевке почти без артиллерии. Нет полноценной поддержки арты. И многого другого нет. Поэтому россияне могут использовать даже пехоту. Они имеют количественное преимущество. Неважно какой у них опыт и насколько они профессиональны,

– отметил Александр Коваленко.

Хотя бойцы 3-й ОШБр гораздо маневреннее и профессиональнее, российских военных все равно больше и они имеют серьезную поддержку. Оккупанты уничтожают Авдеевку КАБами и неограниченно их используют. Накануне вообще был установлен абсолютный рекорд применения управляемых авиабомб в зоне боевых действий.

Оперативная ситуация с Авдеевского направления: последние новости

Заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов рассказал, что на некоторых отрезках ситуация критическая, но военные продолжают контролировать ситуацию. Российские оккупанты бросают много личного состава. Говорится о таком соотношении украинских и вражеских сил, как один к семи.

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин сравнил ситуацию в Авдеевке с Бахмутом, где военные также были в обороне во время "Вагнера". Если там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ.

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 15 февраля Силы обороны отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского. Сейчас происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

За первую треть февраля российская тактическая авиация осуществила более 460 сбросов авиационных бомб ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-1500М54, а также ОДАБ-500 с УМПК. Самым интенсивным городом по применению КАБов была Авдеевка, вторым по интенсивности – Купянск.