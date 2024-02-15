Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что говорится об увеличении количества техники, боеприпасов. Кроме этого, Украина продумывает нестандартные модели действий в Авдеевке.

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Есть ли угроза потерять город

Сейчас командование решает, как можно проводить контратаки, чтобы с большей силой уничтожать врага. Сегодня противник несет чрезвычайно большие потери, говорится о почти тысяче погибших бойцов ежедневно. Практически половина из этого – потери в Авдеевке.

Все это подрывает обороноспособность России. Уничтоженное вооружение, технику практически невозможно пополнить. Путин действительно поставил задачу захватить Авдеевку в ближайшие недели. Новый командующий Александр Сырский вместе с другими командирами уже пересмотрел стратегию обороны города,

– рассказал Николай Маломуж.

Он добавил, что привлечение новых сил, ротация, подразделения быстрого реагирования – все это дает перспективы не только удержать позиции, но и проводить удары с флангов, с тылов. Сейчас ситуация действительно очень сложная. Враг бросает все силы: наемников, спецназовцев, вагнеровцев.

Впрочем мы держим позиции. Думаю, даже будем действовать еще активнее, поэтому перспектив захвата Авдеевки не будет,

– сказал генерал армии.

Почему нельзя сравнивать Авдеевку с Бахмутом

Прежде всего, в Авдеевке мы видим новую модель войны. Украинские военные уже усвоили методы работы оккупантов на Бахмутском, Северодонецком и других направлениях фронта. Теперь созданы мощные сектора не только обороны, но и удержания с флангов, с тыла. Украина получила дальнобойную артиллерию, которая может уничтожать резервы врага еще на подходе. Все это увеличивает возможности обороняться.

Огромную часть профессиональных строевых частей врага мы уже уничтожили. Как говорили наши коллеги из Института изучения войны, Россия потеряла 90% личного состава своей армии. Научить других бойцов, к тому же в боях – чрезвычайно сложно,

– сказал Маломуж.

Несмотря на это, оккупанты еще имеют большое количество солдат, которых бросают на "мясные штурмы", подтягивают старую технику. Но Украина уже получила не только моральное, но и организационное, оперативное и техническое преимущество. Тогда как Россия продолжает преобладать в личном составе, старом вооружении и боеприпасах.

Я думаю, мы сейчас меняем стратегию не только обороны, но и ведения активных контрнаступательных операций и оборонительных действий активного формата. Поэтому не только стоять в обороне, но и маневрировать, наносить неожиданные удары – все это дает перспективы как для обороны, так и для дезорганизации врага,

– подчеркнул генерал армии.

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