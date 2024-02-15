Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що мовиться про збільшення кількості техніки, боєприпасів. Крім цього, Україна продумує нестандартні моделі дій в Авдіївці.
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Чи є загроза втратити місто
Наразі командування вирішує, як можна проводити контратаки, щоб з більшою силою нищити ворога. Сьогодні противник зазнає надзвичайно великих втрат, мовиться про майже тисячу загиблих бійців щодня. Практично половина з цього – втрати в Авдіївці.
Все це підриває обороноздатність Росії. Знищене озброєння, техніку практично неможливо поповнити. Путін справді поставив завдання захопити Авдіївку в найближчі тижні. Новий командувач Олександр Сирський разом з іншими командирами вже переглянув стратегію оборони міста,
– розповів Микола Маломуж.
Він додав, що залучення нових сил, ротація, підрозділи швидкого реагування – все це дає перспективи не тільки втримати позиції, але й проводити удари з флангів, з тилів. Зараз ситуація дійсно дуже складна. Ворог кидає всі сили: найманців, спецназівців, вагнерівців.
Втім ми тримаємо позиції. Думаю, навіть діятимемо ще активніше, тому перспектив захоплення Авдіївки не буде,
– сказав генерал армії.
Чому не можна порівнювати Авдіївку з Бахмутом
Найперше, в Авдіївці ми бачимо нову модель війни. Українські військові вже засвоїли методи роботи окупантів на Бахмутському, Северодонецькому та інших напрямках фронту. Тепер створені потужні сектори не тільки оборони, але й утримання з флангів, з тилу. Україна отримала далекобійну артилерію, яка може знищувати резерви ворога ще на підході. Все це збільшує можливості оборонятися.
Величезну частину професійних стройових частин ворога ми вже знищили. Як говорили наші колеги з Інституту вивчення війни, Росія втратила 90% особового складу своєї армії. Навчити інших бійців, до того ж у боях – надзвичайно складно,
– сказав Маломуж.
Попри це, окупанти ще мають велику кількість солдатів, яких кидають на "м'ясні штурми", підтягують стару техніку. Але Україна вже здобула не тільки моральну, а й організаційну, оперативну й технічну переваги. Тоді як Росія продовжує переважати в особовому складі, старому озброєні та боєприпасах.
Я думаю, ми зараз міняємо стратегію не тільки оборони, але й ведення активних контрнаступальних операцій та оборонних дій активного формату. Тож не тільки стояти в обороні, але й маневрувати, завдавати неочікуваних ударів – все це дає перспективи як для оборони, так і для дезорганізації ворога,
– наголосив генерал армії.
Ворог тисне на Авдіївку: актуальні новини
- На Авдіївському та Куп'янському напрямках побували Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров. Вони зустрілися з підрозділами, які тримають оборону на цих ділянках. Сирський заявив, що ситуація дуже складна, тому ухвалено рішення посилити бойові спроможності наших військ. Умєров додав, що запити підрозділів опрацьовують, зокрема їм нададуть більше дронів, засобів РЕБ.
- Ворог щодня запускає по Авдіївці 30 – 40 КАБів. Авіаційні бомби переважно спрямовує в район Коксохімічного заводу. Окупанти бачать все що відбувається у місті, адже активно застосовують аеророзвідку. ЗСУ використовують FPV-дрони, але вони не можуть замінити артилерію, яка б'є на значно більші площі. Навіть у цих складних умовах українські воїни продовжують тримати місто.
- В районі Авдіївки ворог зосередив 50 тисяч бійців. Ситуація на цій ділянці фронту може змінюватися щогодини. Командування підготувало запасні шляхи постачання, якщо основну логістичну артерію переріжуть. Наразі в Авдіївці вже тривають вуличні бої.