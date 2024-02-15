Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що мовиться про збільшення кількості техніки, боєприпасів. Крім цього, Україна продумує нестандартні моделі дій в Авдіївці.

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Чи є загроза втратити місто

Наразі командування вирішує, як можна проводити контратаки, щоб з більшою силою нищити ворога. Сьогодні противник зазнає надзвичайно великих втрат, мовиться про майже тисячу загиблих бійців щодня. Практично половина з цього – втрати в Авдіївці.

Все це підриває обороноздатність Росії. Знищене озброєння, техніку практично неможливо поповнити. Путін справді поставив завдання захопити Авдіївку в найближчі тижні. Новий командувач Олександр Сирський разом з іншими командирами вже переглянув стратегію оборони міста,

– розповів Микола Маломуж.

Він додав, що залучення нових сил, ротація, підрозділи швидкого реагування – все це дає перспективи не тільки втримати позиції, але й проводити удари з флангів, з тилів. Зараз ситуація дійсно дуже складна. Ворог кидає всі сили: найманців, спецназівців, вагнерівців.

Втім ми тримаємо позиції. Думаю, навіть діятимемо ще активніше, тому перспектив захоплення Авдіївки не буде,

– сказав генерал армії.

Чому не можна порівнювати Авдіївку з Бахмутом

Найперше, в Авдіївці ми бачимо нову модель війни. Українські військові вже засвоїли методи роботи окупантів на Бахмутському, Северодонецькому та інших напрямках фронту. Тепер створені потужні сектори не тільки оборони, але й утримання з флангів, з тилу. Україна отримала далекобійну артилерію, яка може знищувати резерви ворога ще на підході. Все це збільшує можливості оборонятися.

Величезну частину професійних стройових частин ворога ми вже знищили. Як говорили наші колеги з Інституту вивчення війни, Росія втратила 90% особового складу своєї армії. Навчити інших бійців, до того ж у боях – надзвичайно складно,

– сказав Маломуж.

Попри це, окупанти ще мають велику кількість солдатів, яких кидають на "м'ясні штурми", підтягують стару техніку. Але Україна вже здобула не тільки моральну, а й організаційну, оперативну й технічну переваги. Тоді як Росія продовжує переважати в особовому складі, старому озброєні та боєприпасах.

Я думаю, ми зараз міняємо стратегію не тільки оборони, але й ведення активних контрнаступальних операцій та оборонних дій активного формату. Тож не тільки стояти в обороні, але й маневрувати, завдавати неочікуваних ударів – все це дає перспективи як для оборони, так і для дезорганізації ворога,

– наголосив генерал армії.

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