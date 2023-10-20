Кадры из Авдеевки: воины ССО мощно уничтожают тяжелую технику и живую силу россиян

20 октября 2023, 14:40
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Источник:

ССО

Бойцы Сил специальных операций ВСУ активно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на Авдеевском направлении.

Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Сил Специальных Операции Украины. Отмечают, что враг возобновил наступление и не оставляет попыток оцепить город.

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"Жирные" кадры из Авдеевки: воины ССО уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов. На авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери,
– говорится в сообщении.

Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки и с помощью FPV-дронов, переносных зенитных ракетных комплексов Javelin и минометов украинские военные оперативно остановили врага.

В результате работы бойцов ССО уничтожено:

  • 4 БТР,
  • 2 танка,
  • и несколько десятков живой силы противника.

"Нам очень нравится, как оно горит. Идем дальше!" – добавили в пресс-центре ССО.

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Главное о ситуации на фронте и потерях врага

  • В октябре оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь оцепить город.
  • По данным Генштаба, на Авдеевском направлении россияне в течение суток вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области. В этом направлении произошло 10 боевых столкновений.
  • ВСУ за последние сутки уничтожили 1 тысячу 380 оккупантов – в том числе более 900 врагов были ликвидированы возле Авдеевки. В Генштабе уточняли, что здесь было уничтожено и повреждено около 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.
  • С начала полномасштабной войны русская армия потеряла 292 тысяч 60 военных.

Автор: Анастасія Лукашевська