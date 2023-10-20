Кадры из Авдеевки: воины ССО мощно уничтожают тяжелую технику и живую силу россиян
Источник:ССО
Бойцы Сил специальных операций ВСУ активно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на Авдеевском направлении.
Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Сил Специальных Операции Украины. Отмечают, что враг возобновил наступление и не оставляет попыток оцепить город.
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"Жирные" кадры из Авдеевки: воины ССО уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов. На авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери,
– говорится в сообщении.
Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки и с помощью FPV-дронов, переносных зенитных ракетных комплексов Javelin и минометов украинские военные оперативно остановили врага.
В результате работы бойцов ССО уничтожено:
- 4 БТР,
- 2 танка,
- и несколько десятков живой силы противника.
"Нам очень нравится, как оно горит. Идем дальше!" – добавили в пресс-центре ССО.
Враг несет значительные потери возле Авдеевки: видео
Главное о ситуации на фронте и потерях врага
- В октябре оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь оцепить город.
- По данным Генштаба, на Авдеевском направлении россияне в течение суток вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области. В этом направлении произошло 10 боевых столкновений.
- ВСУ за последние сутки уничтожили 1 тысячу 380 оккупантов – в том числе более 900 врагов были ликвидированы возле Авдеевки. В Генштабе уточняли, что здесь было уничтожено и повреждено около 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.
- С начала полномасштабной войны русская армия потеряла 292 тысяч 60 военных.