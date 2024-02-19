Наступает пехотой и техникой: Жорин сказал, на чем сосредоточился враг на Авдеевском направлении

После адских боев и длительного противостояния врагу, который превосходил в несколько раз, Вооруженные Силы Украины все-таки вышли из Авдеевки. Наши бойцы заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи, но оккупанты не останавливаются и штурмуют дальше.

Российские захватчики потеряли в Авдеевке едва ли не рекордное количество техники и личного состава. Однако, как рассказал 24 Каналу майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, это вряд ли глобально повлияет на ход боевых действий.

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У противника осталось еще много резервов

Силы обороны действительно нанесли врагу чрезвычайно большие потери. Именно благодаря этому удалось так долго сдерживать оккупантов. Но если говорить о глобальном, стратегическом уровне, то страна-агрессор может позволить себе такие потери. Россия имеет чем пополнять личный состав, даже несмотря на то, что были уничтожены целые ее подразделения. Поэтому это условия войны, которые украинцам надо принять.

То, что в Авдеевке удалось нанести такие потери – позволило нам перегруппироваться, выровнять линию фронта, сделать нормальные рубежи обороны, это позволило замедлить врага и его наступательный потенциал,

– рассказал Максим Жорин.

Однако на стратегическом уровне это вовсе не остановит россиян. У них еще достаточно сил, чтобы давить на Авдеевском, Запорожском направлениях, продвигаться в районе Купянска. Сейчас на некоторых участках действительно тише – это также следствие серьезных потерь противника.

Россиян погибло много, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему, потому что впереди очень много работы и очень много оккупантов, которых еще придется ликвидировать,

– сказал майор ВСУ.

Какова сейчас ситуация на Авдеевском направлении

"Линия фронта стала несколько удобнее для обороны, но враг не оставляет попыток штурмовать и продвигаться вперед. Сейчас россиян интересует населенный пункт Ласточкино, куда они пытаются наступать пехотой и техникой, туда работает артиллерия", – отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Оккупанты еще имеют ресурс, поэтому единственное, что остается нашим военным – это держать оборону. Перейдя на более выгодное тактическое положение, делать это стало значительно легче.

Как использование дронов повлияло на бои в Авдеевке

К сожалению, российские оккупанты достаточно неплохо развили направление беспилотников. Украинские военные также их очень активно используют, но, говоря об Авдеевке, здесь решающее значение имели вовсе не БПЛА.

Авдеевка – это исключительно личный героизм пехоты. Почти вся бронированная техника, которую уничтожили в городе, была уничтожена пехотинцами в близких контактах на 10 – 15 метров. Почти вся российская пехота была уничтожена в ближних боях на 3 – 5 метров. Бои с врагом велись даже в одном здании,

– рассказал майор ВСУ.

Поэтому современные технологии очень важны, но решающим стал характер, сила духа и воля пехоты, индивидуальный героизм каждого, кто выполнял боевые задачи в Авдеевке.

Относительно дронов, то их массово использовала как украинская, так и российская сторона. Максим Жорин привел пример, который ярко демонстрирует то, что происходило в Авдеевке.

Например, 40 россиян одновременно наступают на нашу позицию. В этих 40 человек влетают FPV-дроны и выбивают по одному, по два, иногда по три бойца, но все остальные продолжают движение, и даже не останавливаются. Поэтому мы даже не успевали перезаряжать и поднимать FPV для того, чтобы бить врага,

– рассказал майор ВСУ.

Поэтому все эти средства нужны в комплексе с артиллерией, боеприпасами, "сбросами". Говорится об общем комплексе огня, которым можно лучше всего нанести огневое поражение. Именно так украинским военным удавалось останавливать бесчисленные волны наступления россиян, которые пытались штурмовать наши позиции.

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