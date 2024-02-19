Російські загарбники втратили в Авдіївці чи не рекордну кількість техніки та особового складу. Однак, як розповів 24 Каналу майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, це навряд чи глобально вплине на хід бойових дій.

До теми Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку

У противника залишилося ще багато резервів

Сили оборони справді завдали ворогу надзвичайно великих втрат. Саме завдяки цьому вдалося так довго стримувати окупантів. Але якщо говорити про глобальний, стратегічний рівень, то країна-агресорка може дозволити собі такі втрати. Росія має чим поповнювати особовий склад, навіть попри те, що були знищені цілі її підрозділи. Отже, це умови війни, які українцям треба прийняти.

Те, що в Авдіївці вдалось завдати таких втрат – дозволило нам перегрупуватися, вирівняти лінію фронту, зробити нормальні рубежі оборони, це дало змогу сповільнити ворога та його наступальний потенціал,

– розповів Максим Жорін.

Проте на стратегічному рівні це аж ніяк не зупинить росіян. У них ще достатньо сил, щоб тиснути на Авдіївському, Запорізькому напрямках, просуватися в районі Куп'янська. Зараз на деяких ділянках справді тихіше – це також наслідок серйозних втрат противника.

Росіян загинуло багато і вони зараз валяються по всій Авдіївці, але радіти поки нема чому, бо попереду дуже багато роботи й дуже багато окупантів, яких ще доведеться ліквідувати,

– сказав майор ЗСУ.

Якою зараз є ситуація на Авдіївському напрямку

"Лінія фронту стала дещо зручнішою для оборони, але ворог не полишає спроб штурмувати та просуватися вперед. Зараз росіян цікавить населений пункт Ласточкине, куди вони намагаються сунути піхотою й технікою, туди працює артилерія", – зауважив заступник командира 3 ОШБр.

Окупанти ще мають ресурс, тому єдине, що залишається нашим військовим – це тримати оборону. Перейшовши на більш вигідне тактичне положення, робити це стало значно легше.

Як використання дронів вплинуло на бої в Авдіївці

На жаль, російські окупанти досить непогано розвинули напрям безпілотників. Українські військові також їх дуже активно використовують, але говорячи про Авдіївку, тут вирішальне значення мали зовсім не БпЛА.

Авдіївка – це виключно особистий героїзм піхоти. Майже вся броньована техніка, яку знищили у місті, була знищена піхотинцями у близьких контактах на 10 – 15 метрів. Майже вся російська піхота була знищена у ближніх боях на 3 – 5 метрів. Бої з ворогом велися навіть в одній будівлі,

– розповів майор ЗСУ.

Отже, сучасні технології є дуже важливими, але вирішальним став характер, сила духу та воля піхоти, індивідуальний героїзм кожного, хто виконував бойові завдання в Авдіївці.

Щодо дронів, то їх масово використовувала як українська, так і російська сторона. Максим Жорін навів приклад, який яскраво демонструє те, що відбувалося в Авдіївці.

Наприклад, приблизно 40 росіян одночасно наступають на нашу позицію. У цих 40 людей влітають FPV-дрони та вибивають по одному, по два, інколи по три бійці, але всі інші продовжують рух та навіть не зупиняються. Тож ми навіть не встигали перезаряджати та підіймати FPV для того, щоб вражати ворога,

– розповів майор ЗСУ.

Тому всі ці засоби потрібні в комплексі з артилерією, боєприпасами, "скидами". Мовиться про загальний комплекс вогню, яким можна найкраще завдати вогневого ураження. Саме так українським військовим вдавалося зупиняти незліченні хвилі наступу росіян, які намагалися штурмувати наші позиції.

Що відбувається в районі Авдіївки: останні новини