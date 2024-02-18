Произошло закрепление на новых позициях, – ВСУ о положении военных после выхода из Авдеевки

Украинские военные по приказу Главнокомандующего ВСУ отошли от позиций в городе Авдеевка, чтобы уберечь жизни личного состава. В то же время нашим защитникам уже удалось закрепиться на новых позициях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Однако, по словам капитана, россияне не прекращают штурмовать позиции наших защитников после выхода из Авдеевки, передает 24 Канал.

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Как наши защитники закрепились на новых позициях

Лиховий отметил, что наши войска пока дополнительно оборудуют и фортифицируют следующие рубежи обороны. По словам капитана, Вооруженные Силы и другие составляющие Сил обороны готовы к возможным другим наступательным действиям противника.

Они (наступательные действия России – 24 Канал), к сожалению, уже происходят. Например, за минувшие сутки было отбито 14 атак российских оккупантов возле поселка Ласточкино, который к западу от Авдеевки. И эта цифра показывает, что враг активно пытается развить наступление,

– пояснил спикер.

В то же время он отметил, что на новых позициях закрепились наши значительные силы, и они используют все, что только можно, чтобы враг не смог развить наступление.

Изменилась ли интенсивность атак после выхода из Авдеевки

Лиховий подчеркнул, что если сравнивать абсолютные цифры, то до выхода из Авдеевки, который состоялся в соответствии с планом как один из вариантов развития событий, штурмовых попыток россиян на Авдеевском направлении было порядка 20 – 30 с "копейками".

"За минувшие сутки было 14. Это тоже высокая цифра по сравнению с другими участками фронта, но это все же относительно немного тише, чем было до этого", – сказал капитан.

Однако спикер обратил внимание, что сейчас на фронте есть и другие горячие направления, в частности, Марьинское, где только за минувшие сутки было отбито 23 штурмовых действия россиян. Также враг был активен и на Запорожском направлении, где 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск, в частности, на Работинском выступе.

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