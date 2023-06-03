В Авдеевке ищут ребенка: сколько людей еще остается в городе под обстрелами
В Авдеевке эвакуировали всех детей, кроме одного. Местные власти, представители администрации, волонтеры и местные разыскивают 12-летнего мальчика.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что ребенка сначала прятали родители, а теперь невозможно найти всю семью.
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"Они не приходят получать гуманитарку и никто за них ее не получает. Очень сильно они от нас спрятались. Есть предположение, что возможно их уже нет в городе, потому что странно, что мы не можем их найти. Но и подтверждение, что ребенок находится в более безопасном месте тоже нет", – добавил Барабаш.
Виталий Барабаш о ситуации в Авдеевке: смотреть видео
Кто остается в городе
Сейчас те, кто остается в Авдеевке, это пожилые люди 65+. Таких до 60%, сообщил начальник городской военной администрации. Он объяснил, что таким людям сложно принять решение, собрать вещи и куда-то уехать.
"Да, они круглосуточно почти находятся под обстрелами, есть риск для жизни: кого-то ранят, кого-то убивают и люди это видят. Особенно после авиаударов, когда дома складываются под фундамент и под завалами остаются люди – все это видят", – добавил он.Напомним, 23 мая россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке. 9 этажей здания разрушились до фундамента. В городе нет спецтехники, поэтому людей трудно достать. Сразу сообщалось о двух раненых, среди них была женщина в тяжелом состоянии. Под завалами могло находиться от 2 до 5 человек.
Сколько человек выехало
За прошлый месяц из Авдеевки выехало 50 человек. Впрочем, еще 1735 остаются под обстрелами.
Если сравнивать статистику с начала полномасштабной войны, остается менее 10% населения. Но 1735 – это большая цифра, это наши украинцы,
– отметил Барабаш.
Эвакуация и ситуация в Донецкой области: основные новости
- В 7 населенных пунктах Донецкой области, где ситуация критическая, объявили принудительную эвакуацию детей. Речь идет о городе Железном, поселках Нью-Йорк и Северном и селах Константиновка, Иванополье, Николаевке, Подольске. Эвакуируют детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Все будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
- В Авдеевке ситуация остается крайне сложной, украинские Силы обороны отбивают атаки врага. Так, в конце мая сообщалось: бой, который длился более 10 часов. Несмотря на химическую атаку, бойцы ВСУ отразили штурм россиян.
- Российские террористы 29 мая ударили по АЗС в Торецке. Здание было полностью разрушено, а в заложниках в подвале оказались живые люди.