Наступление россиян продолжается: где после Авдеевки может быть наиболее "горячо"

Захватив Авдеевку, враг пытается двигаться дальше. Оккупанты заявляют, что хотят захватить Купянск, Работино и отвоевать все территории, которые когда-то освободили украинские военные.

Россияне не смогут активно продвигаться после боев в Авдеевке. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что сейчас оккупанты нуждаются в оперативной паузе.

К теме Подготовленные "страховые" фортификации, – боец ВСУ об обороне на Авдеевском направлении

Куда дальше движется враг

Противник хочет создать так называемый "буфер безопасности" возле Авдеевки. Для этого им нужно захватить ближайшие села: Степное, Бердичи, Тоненькое, Северное, Ласточкино. Некоторые из этих сел уже под оккупацией. Далее этот "буфер безопасности" они могут использовать для перегруппировки.

Вопрос в том, что за этими селами – наши линии обороны. Сейчас есть 2 негативных момента: нам не хватает боеприпасов, а россиянам хватает КАБов,

– отметил Александр Коваленко.

Оккупанты продолжают использовать управляемые авиационные бомбы. Только за одни сутки в зоне Орловка – Тоненькое они сбросили примерно 50 КАБов. Делая это, россияне сильно рискуют, ведь там к ним могут добраться украинские военные.

На многих участках – опасная ситуация

Что касается Купянска, то там можно ожидать увеличения интенсивности боев. Сейчас на этом направлении оккупанты накапливают ресурс, происходит передислокация военных для усиления наступления. Также не стоит исключать возобновление наступления на Лиман.

Безусловно, опасная ситуация и возле Работино. Я обратил внимание на то, что россияне начали называть Работино – городом, а не селом. Это нужно для того, чтобы оправдать те потери, которые они понесут, во время наступления туда,

– подчеркнул военный обозреватель.

Враг может убеждать, что это якобы большой город, транспортный узел, промышленный центр. Поэтому после Авдеевки россияне точно не планируют останавливаться. Но все будет зависеть от того, какой будет ситуация с боекомплектом в украинской армии.

Россия продвигается в районе Авдеевки: что известно