Российские войска могут возобновить наступление на Запад от Авдеевки, - анализ ISW

Украинские силы замедлили продвижение российских войск на Авдеевском направлении. В то же время оккупанты могут активизировать наступательные операции в этом районе в любой момент.

Россияне захватили Авдеевку 17 февраля после около четырех месяцев изнурительных боев. После этого оккупанты продолжали поддерживать относительно высокий темп наступательных операций в этом районе, чтобы использовать тактические возможности, которые появились после захвата города. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны.

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ВСУ замедлили наступление россиян

В конце февраля российские войска достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Авдеевки. Оккупанты планировали продвинуться как можно дальше на запад до того, как Вооруженные Силы Украины смогут создать более сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны.

Однако уже в начале марта украинские силы замедлили продвижение российских войск на позициях вблизи линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.

В анализе ISW говорится, что россияне хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".

Российское военное командование, вероятно, намерено, чтобы подразделения ЦВО продолжали наступательные действия вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе,

– считают аналитики.

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