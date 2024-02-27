ВСУ стабилизировали линию обороны в районе Тоненького, Орловки и Бердичева
Источник:Александр Тарнавский
На Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины стабилизировали линию обороны в районах трех населенных пунктов: Тоненького, Орловки и Бердичев. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
По словам Тарнавского, россияне пытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино, однако попытки оккупантов не имели успеха.
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Враг продолжает свои атаки
Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки, 26 февраля, состоялось 43 боевых столкновения.
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, совершил 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе,
– написал он.
Несмотря на все попытки врага, украинским воинам удалось стабилизировать линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичева.
Тарнавский добавил, что за минувшие сутки и ночь, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен. Общие потери армии страны-террористки за сутки составили: 347 человек, один танк, семь боевых бронемашин, четыре артиллерийские системы, ПТРК, СПГ, пять автомобилей.
На каких направлениях наступают россияне
- Российские захватчики усилили давление на Часов Яр, что возле Бахмута. Туда стянули дополнительные резервы. Приоритетным направление также является Лисовка – Андреевка и Ивановское. На этих участках зафиксированы новые российские полки и дивизии.
- В районе Авдеевки украинские военные вернули несколько позиций и взять в плен десяток оккупантов. Ситуация на этом направлении динамична. В целом потери россиян там составили почти 50 тысяч человек, поэтому сейчас враг требует времени, чтобы перегруппироваться. Однако, он еще имеет резервы, чтобы наступать в сторону Ласточкино.
- Россияне имеют цель – уничтожить плацдарм Украины в Крынках на Херсонщине. Ситуация там достаточно тяжелая, но ВСУ пытаются его расширять, чтобы иметь возможность легче перебрасывать бронированную технику, артиллерию. Плацдарм находится под огневой защитой украинских войск.