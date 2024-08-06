В Ираке российскими ракетами обстреляли авиабазу с военными США

В Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными. Удар нанесли российскими ракетами "Катюша".

Американские официальные лица рассказали журналистам, что по меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения. Пока нет информации, связан ли удар с угрозами Ирана отплатить за убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлы".

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В Ираке обстреляли авиабазу с военными США

Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака,

– сообщили два источника в иракских службах безопасности.

Один источник службы безопасности Ирака рассказал журналистам, что ракеты упали на базу.

Представители США на условиях анонимности заявили, что один американский военный получил серьезные ранения.

Один из американских чиновников заявил, что персонал базы проводит оценку ущерба после атаки.

Издание CNN отметило, что хоть пока непонятно, кто совершил ракетный удар, однако официальные лица США давно обвиняют в нападениях на войска США в Ираке и Сирии поддерживаемых Ираном ополченцев.

Ведь после атаки беспилотника на авиабазу Аль-Асада заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что США известно – это поддерживаемые Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ополченцы, которые в прошлом атаковали силы США.

Байден созвал совещание

Издание "Голос Америки" заявило, что президент США Джо Байден 5 августа собирал команду по вопросам нацбезопасности в Ситуационной комнате Белого Дома. Причина совещания: