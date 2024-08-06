Американські офіційні особи розповіли журналістам, що щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців зазнали поранень. Наразі немає інформації, чи пов'язаний удар з погрозами Ірану відплатити за вбивства лідерів ХАМАС і Хезболли.

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В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США

Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку,

– повідомили два джерела в іракських службах безпеки.

Одне джерело служби безпеки Іраку розповіло журналістам, що ракети впали на базу.

Представники США на умовах анонімності заявили, що один американський військовий зазнав серйозних поранень.

Один з американських чиновників заявив, що персонал бази проводить оцінку збитків після атаки.

Видання CNN зазначило, що хоч наразі незрозуміло, хто здійснив ракетний удар, проте офіційні особи США давно звинувачують у нападах на війська США в Іраку та Сирії підтримуваних Іраном ополченців.

Адже після атаки безпілотника на авіабазу Аль-Асада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх говорила, що США відомо – це підтримувані Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) ополченці, які в минулому атакували сили США.

Байден скликав нараду

Видання "Голос Америки" заявило, що президент США Джо Байден 5 серпня збирав команду з питань нацбезпеки у Ситуаційній кімнаті Білого Дому. Причина наради: