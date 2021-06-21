Авиабойкот усиливается: еще 7 стран прекратили сообщение с Беларусью

После незаконного приземления самолета в Минске, ряд стран Запада ввели ограничения на свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Теперь к списку присоединились еще 7 государств.
К бойкоту присоединились некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли. В ЕС решение о прекращении авиасообщения приняли еще 4 июня.
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Какие страны присоединились к авиабойкоту
Допуск к своему воздушному пространству запрета еще такие государства:
- Северная Македония;
- Черногория;
- Сербия;
- Албания;
- Исландия;
- Лихтенштейн;
- Норвегия.
О ряде стран, присоединившихся к авиабойкоту, сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. В пресс-релизе указано, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".
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Авіабойкот Беларуси: главное
- 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он вроде бы был заминирован, однако эта информация не подтвердилась.
- Этим рейсом летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. После приземления самолета, его задержали.
- С 5 июня в странах-членах ЕС вступил в силу запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства.
- С 26 мая Украина также временно приостановила авиасообщение с Беларусью.