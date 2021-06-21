Авиабойкот усиливается: еще 7 стран прекратили сообщение с Беларусью

После незаконного приземления самолета в Минске, ряд стран Запада ввели ограничения на свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Теперь к списку присоединились еще 7 государств.

К бойкоту присоединились некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли. В ЕС решение о прекращении авиасообщения приняли еще 4 июня.

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Какие страны присоединились к авиабойкоту

Допуск к своему воздушному пространству запрета еще такие государства:

Северная Македония;

Черногория;

Сербия;

Албания;

Исландия;

Лихтенштейн;

Норвегия.

О ряде стран, присоединившихся к авиабойкоту, сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. В пресс-релизе указано, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".

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