Хоть мал, да удал: все об авиабомбах GBU-39, которыми ВСУ бьют по Курской области

В августе 2024 года Силы обороны начали операцию в Курской области. В частности, для уничтожения врага ВСУ используют 110-килограммовые американские авиабомбы GBU-39.

В частности, 22 августа командующий Воздушных сил показал, как украинские оборонцы ударили GBU-39 по взводному опорному пункту россиян в Курской области. Фактически, это настоящий "малыш", особенно учитывая то, что Россия уже применяет бомбы весом в 1500 килограммов. Однако GBU-39 не стоит недооценивать. Что известно о сверхточных американских бомбах, передает 24 Канал.

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Особенности авиабомбы GBU-39

Авиабомбы малого диаметра GBU-39, или SDB – это управляемый боеприпас с увеличенным радиусом действия, весом 110 килограммов и длиной 1,8 метра. Это вооружение предназначено для высокоточного поражения наземных объектов с больших расстояний – до 110 километров, и имеет ряд особенностей.

Авиабомбы GBU-39 работают в Курской области: смотрите видео

Малый диаметр и небольшой формфактор позволяют размещать GBU-39 SDB не только на подвесках, но и во внутреннем оружейном отсеке. Благодаря этому самолет можно оснастить целыми четырьмя бомбами, хоть и меньшей мощности. Однако это позволяет увеличить число целей, которые можно поразить за один вылет. Что не менее важно, небольшой размер GBU-39 делает самолет менее уязвимым и заметным, а сам боеприпас более точным – что сводит к минимуму возможность "побочного ущерба" во время ведения боевых действий. То есть они риски для гражданского населения очень малы.

Отдельной особенностью GBU-39 является раскладное крыло прямой стреловидности, которое размещается сверху. В подвешенном состоянии крыло бомбы развернуто вниз, а уже после отсоединения крыло раскрывается и авиабомба переворачивается в нормальное положение.

Авиабомбы GBU-39 отлично работают как днем, так и ночью по неподвижным и подвижным целям независимо от погодных условий.

История создания GBU-39

Авиабомбы малого диаметра начинают свою историю еще в 1997 году, когда в США начали задумываться над потребностью в таком типе вооружения. Конструкторы получили распоряжение придумать авиабомбу, устойчивую к средствам радиоэлектронной борьбы, способную поражать движущиеся цели, с возможностью автономного и управляемого применения, а также с высокоточной инерционной системой навигации с GPS-приемником.

Американская авиабомба GBU-39 / Lockheed Martin

За разработку бомб взялись компании Raytheon и Boeing. Именно последняя и стала главным подрядчиком программы в 2003 году и в конце концов представила GBU-39. Уже в 2005 году появились первые прототипы авиабомбы, а в сентябре 2006 года ВВС США получили GBU-39B на свое вооружение. В том же году их применили во время боевых действий в Ираке.

Стоимость одной единицы вооружения составляет примерно 40 тысяч долларов.

Применение авиабомб ВСУ

Доподлинно известно, что авиабомбу GBU-39 интегрировано на F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, A-10 Thunderbolt II и даже на AC-130W. Однако украинцы получили это вооружение значительно раньше, чем поступили первые американские истребители.

В частности, в мае 2024 года WP писало, что Воздушные силы Украины адаптировали GBU-39 под советские самолеты. В сети демонстрировали кадры самолета, оснащенного таким оружием, однако тип носителя определить было сложно. Эксперты предполагали, что американские авиабомбы установили на МиГ-29 или Су-27.

Ранее западные авиабомбы уже адаптировали под эти самолеты, что дает основания полагать, что так сделали и на этот раз. То есть саму GBU-39 программируют на определенную цель еще перед взлетом, а самолет просто доставляет ее к нужным координатам с нужными для удара факторами.

Как выглядят бомбы GBU-39 на самолете / фото из открытых источников

Модернизация GBU-39 в GLSDB

Авиабомбы GBU-39 в свое время были модернизированы в "умные" бомбы GLSDB – гибрид авиабомб и кассетных боеприпасов с дальностью поражения до 150 километров. Фактически, к привычной авиабомбе добавили ракетный двигатель, что сделало ее "ракетой-бомбой". Также особенностью является то, что авиабомбы GBU-39 класса "воздух-земля" превратили в оружие, интегрированное в систему наземного запуска большой дальности (HIMARS).

Украина получила GLSDB в начале 2024 года, а первые подтверждения использования появились еще в феврале. Однако, уже вскоре в США намекнули, что "умные бомбы" не оправдали ожиданий в реалиях войны.

Это не сработало по нескольким причинам, включая работу систем радиоэлектронной борьбы, из-за обычной грязи и использования с земли, из-за особенностей, связанные с тактикой применения,

– говорил Уильям Лаплант, заместитель министра обороны США.

В отличие от классической авиабомбы, GLSDB на финальной траектории осуществляет длительный полет с раскрытыми крыльями, что делает ее более уязвимой. Находясь длительное время в воздухе, подмененный сигнал GPS может внести значительную погрешность и привести к промаху.

Стоит также упомянуть и то, что украинцы фактически были первыми, кто использовал "умные" бомбы в реалиях войны, ведь они прошли испытания всего за несколько месяцев до передачи – их не успели даже взять на вооружение США.