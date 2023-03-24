Авиабомбы, "Шахиды" и ракеты: Игнат рассказал о ночной атаке россиян
Россияне, начиная с вечера 23 марта и до утра 24 марта, атаковали Украину управляемыми авиационными бомбами, ракетой Х-31 и "Шахидами".
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия ударила по Днепропетровской, Одесской и Сумской областям, сообщает 24 Канал.
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Чем враг атаковал Украину
Началось все (атака – 24 Канал) с вечера (23 марта – 24 Канал), когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59,
– заявил Юрий Игнат.
Он также объяснил, что враг продолжил избивать с Севера нашей страны. Так, ориентировочно 10 самолетов Су-35, являющихся новейшими истребителями, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами .
"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Да, более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", – рассказал Игнат.
По его словам, также оккупанты во время атаки применили противолокационную ракету Х-31 и били "Шахидами" по Северу Украины и Кривому Рогу, что в Днепропетровской области.
Есть попадание в определенные объекты,
– заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Однако он заверил, что там, предварительно, местные власти сообщали об отсутствии жертв.
Кратко о последних атаках по Украине
- Вечером 23 марта Россия снова запустила по Одесской области ракеты из Черного моря. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал, что наши военные отработали на все 100%, сбив две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "Воздух – Поверхность".
- Взрывы в Сумском районе Сумской области прозвучали ориентировочно в 00:11 24 марта. Мэр Белополья Юрий Зарко призвал жителей общины оставаться в укрытиях до утра.
- Утром мэр сообщил, что Россия ночью убила одного человека, еще один – в больнице в тяжелом состоянии. Чиновник сообщил Суспильному: "Были замечены "Шахиды", ракеты, были системы залпового огня, был артобстрел. Они одновременно ударили из нескольких точек. Центр города пострадал, школа №4".
- Ориентировочно в 2:50 24 марта взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что есть попадание 5 дронов-камикадзе. Один удалось сбить военным из воздушного командования "Восток". К счастью, люди не пострадали и не погибли.