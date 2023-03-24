Авиабомбы, "Шахиды" и ракеты: Игнат рассказал о ночной атаке россиян

Россияне, начиная с вечера 23 марта и до утра 24 марта, атаковали Украину управляемыми авиационными бомбами, ракетой Х-31 и "Шахидами".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия ударила по Днепропетровской, Одесской и Сумской областям, сообщает 24 Канал.

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Чем враг атаковал Украину

Началось все (атака – 24 Канал) с вечера (23 марта – 24 Канал), когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59,

– заявил Юрий Игнат.

Он также объяснил, что враг продолжил избивать с Севера нашей страны. Так, ориентировочно 10 самолетов Су-35, являющихся новейшими истребителями, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами .

"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Да, более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", – рассказал Игнат.

По его словам, также оккупанты во время атаки применили противолокационную ракету Х-31 и били "Шахидами" по Северу Украины и Кривому Рогу, что в Днепропетровской области.

Есть попадание в определенные объекты,

– заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Однако он заверил, что там, предварительно, местные власти сообщали об отсутствии жертв.

Кратко о последних атаках по Украине