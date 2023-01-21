Поддержка при наступлении: полковник ВСУ оценил самолеты, которые может получить Украина

На заседании "Рамштайн" 20 января приняли важные решения по военной помощи Украине. Также на встрече прозвучали важные месседжи по поводу вероятного предоставления Киеву авиации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, вооружение, которое будет предоставлено Украине после встречи "Рамштайн-8", поможет Украине перейти к активным наступательным действиям.

Обратите внимание Как новый пакет военной помощи от Запада повлияет на ситуацию на фронте

Украине могут предоставить штурмовики Су-25

Как рассказал Свитан, не исключено, что западные партнеры могут помочь Киеву и с авиацией.

Есть информация о том, что нам могут передать чуть ли не эскадрилью штурмовиков Су-25. Это как раз и есть то авиационное звено, которое необходимо для поддержки идущих в наступление войск,

– сообщил военный эксперт.

Он добавил, что если Украина получит авиацию, в том числе штурмовики, это станет большим плюсом для ВСУ.

Роман Свитан назвал, какие самолеты может получить Украина: смотрите видео

"Самолеты F-16 принесут победу ВСУ во время наступления"

Президент Владимир Зеленский, обращаясь 20 января к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, призвал партнеров предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Если будет принято такое решение (о предоставлении F-16 – 24 Канал), это станет прикрытием и поддержкой из воздуха, которая принесет победу нашим войскам при выполнении наступательных задач,

– отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что украинские аэродромы уже приспособлены для таких самолетов. Летный состав также имеет все необходимые навыки.

Роль авиации в "наступательной триаде"

Кроме того, по словам Свитана, Украине предоставят самоходные артиллерийские установки Archer. Он отметил, что подобные позиции озвучиваются не просто так.

Такие установки будут поддерживать наступательную триаду, в которую входят танк, БМП и боевой вертолет или штурмовик,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что хорошим дополнением к этой наступательной триаде стали бы вертолеты Apache. По данным СМИ, Великобритания могла бы предоставить Украине такие вертолеты. Однако пока они не вошли в новый пакет военной помощи.

"Apache – это вертолет, который очень хорошо работает и против танков. То есть он не только прикрывает свои танки и бронегруппы, но и работает против танков противника", – отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что Apache может быть оснащен мощными противотанковыми ракетами. И если бы Украине предоставили такую технику, это стало бы существенным усилением для ВСУ.

Как авиация может помочь ВСУ: главное