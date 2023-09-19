Почему Украине не передают вертолеты: Черник сравнил их возможности с F-16

Украина крайне нуждается в авиации для доминирования в небе и усиления наступления. Однако полезными могут быть не только истребители, но и вертолеты.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу о преимуществах и недостатках этой техники. По его словам, такие воздушные суда могут передать Украине, но точно не сейчас.

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В частности, есть вертолет AH-64 Apache, который имеет четыре на четыре ракеты Hellfire и пушку M230. Но он стоит 20 миллионов.

"F-16 – от 60 миллионов. Следовательно, один истребитель – это три вертолета, но выполняет работу 12 ", – отметил Черник.

В чем преимущества и недостатки вертолетов для Украины: смотрите видео 24 Канала

Какая главная проблема

Вертолет – удобная цель для сбивания. С ней могут справиться такие зенитно-ракетные комплексы врага, как "Бук", "Тор-М", "Панцирь-С1". Если российские оккупанты собьют три вертолета, то мы с партнерами потеряем 60 миллионов долларов.

Тем временем истребитель F-16 может не заходить в зону поражения противника и выполнять те же задачи.

F-16 для Украины: последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 "набрал обороты". По его словам, авиационная коалиция расширяется географически.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши бойцы имеют успехи в Дании. Часть пилотов завершила подготовительные мероприятия и переходит к летной подготовке.

По мнению бывшего министра обороны, Украина сможет применить F-16 уже весной 2024 года. Алексей Резников сравнил ситуацию в нашей стране с той, что сложилась в трилогии "Властелин колец".

В конце августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран. Впоследствии стало известно, что Киев получитот Дании и Нидерландов.