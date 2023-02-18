"Летучесть нашего "хлопка" достигает Энгельса": почему России не поможет стягивание авиации

Россия стягивала к границе с Украиной свои самолеты и вертолеты. В Оперативном командовании "Юг" объяснили, может ли авиация врага представлять угрозу.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что россияне пытаются одерживать победу там, где имеют хоть какое-то преимущество в воздухе. Ведь на поле боя побед у россиян нет.

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Что известно об угрозе от авиации России

Мы объективно понимаем, что накопить авиацию на границе нельзя. Как пограничник вам скажу, что зависнуть за границей непосредственно она (авиация России – 24 Канал) не может, а расположить ее так близко на аэропортах за линией границы – это самоубийство,

– объяснила Наталья Гуменюк.

По ее словам: "Летучесть нашего "хлопчатника" достигает Энгельса, а значит, непосредственно через границу – достигнет".

Именно поэтому пресс-секретарь ОК "Юг" пояснила, что наши военные наблюдают за активностью и применением вражеской авиации, как стратегической, так и тактической. Например, по направлению Крыма. Ведь россияне пытаются:

чередовать виды вооружения и авиации;

спланировать разнообразное привлечение сил и средств, чтобы путать нашу противовоздушную оборону.

По словам Гуменюк, россиянам не дает покоя наша ПВО, ведь благодаря ей их ракетные удары были не такими результативными, как ожидали враги.

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