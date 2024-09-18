Летели авиационные ракеты и 52 дрона: как ПВО отработало во время ночной атаки
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты снова обстреляли Украину. Они нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА.
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Сколько целей сбила ПВО
Россияне запускали дроны и ракеты из Курска и Ейска.
К отражению воздушного нападения противника привлекались:
- авиация,
- мобильные огневые группы,
- подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БПЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник – улетел в Россию.
Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Имеются повреждения сельскохозяйственной техники.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА.
ПВО сбила 46 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил
Что известно о последствиях атаки 18 августа
- 18 сентября россияне атаковали Сумы "Шахедами". Известно, что под ударом очутилась энергетическая инфраструктура города.
- К слову, на Николаевщине ночью были уничтожены четыре "Шахеда". Крылатой ракетой Х-59 противник атаковал регион. Обломки вызвали пожар.
- Также россияне терроризировали Киевщину обстрелами. В регион враг запустил "Шахеды". В области были слышны взрывы. Как сообщает ОВА, это была работа ПВО по враждебным целям.
- Кроме того, Россия атаковала Кропивницкий. Враг ударил по жилым домам, и, к сожалению, погибший. Также в результате атаки пострадали.
- Оккупанты совершили воздушную атаку на Украину. В Николаевской области силы ПВО сбивали "Шахедами" и ракету. Предварительно, это была Х-59.