Летели авиационные ракеты и 52 дрона: как ПВО отработало во время ночной атаки

В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты снова обстреляли Украину. Они нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА.

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Сколько целей сбила ПВО

Россияне запускали дроны и ракеты из Курска и Ейска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались:

авиация,

мобильные огневые группы,

подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БПЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник – улетел в Россию.

Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Имеются повреждения сельскохозяйственной техники.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА.

ПВО сбила 46 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Что известно о последствиях атаки 18 августа