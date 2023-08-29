В Киеве началась церемония прощания с легендарным пилотом "Джусом"

29 августа 2023, 10:57
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В Киеве началась церемония прощания с легендарным украинским пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Люди приходят в Патриарший храм Воскресения Христова.

Прощаются с украинским летчиком, капитаном 40 бригады тактической авиации в соборе, расположенном в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5. Пилот погиб вместе с двумя летчиками в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа, пишет 24 Канал.

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Церемония прощания с легендарным пилотом "Джусом"

Близкие люди пилота уже пришли в собор. В частности, в храме уже находится девушка погибшего пилота Мелания Подоляк.

В собор принесли гроб с погибшим пилотом: видео из сети

Первые кадры прощания с "Джусом" / Фото из телеграм-каналов

Ориентировочно в 11:00 уже началась церемония отпевания Андрея Пильщикова. В соборе много священников и людей, которые пришли проститься.

В церкви началось отпевание украинского пилота: видео

Отпевание пилота в Патриаршем храме Воскресения Христова: видео 24 Канала

Прощание с "Джусом" 29 августа 2023 года: видео 24 Канала

Прямая трансляция из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ: смотрите видео

Прощание с Андреем Пильщиковым в Киеве: видео 24 Канала

Следует отметить, что 29 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук посмертно присвоил воинские звания погибшим пилотам. В частности:

  • майору Вячеславу Минке – "подполковник";
  • майору Сергею Проказину – "подполковник";
  • капитану Андрею Пильщикову – "майор".

Авиакатастрофа в Житомирской области: основное

  • 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате трагедии погибли трое пилотов – Андрей Пильщиков с позывным "Джус", Сергей Проказин и Вячеслав Минка.
  • В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что все летчики были опытными, имели сотни часов налетов. Государственное бюро расследований предварительно квалифицировало дело как нарушение правил полетов или подготовки к ним.
  • В ГБР рассказали 28 августа, что следствие уже установило – самолеты столкнулись, когда совершали маневр разворота. Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушения при организации полетов. Ни одно из них не подтверждено, ведь еще продолжается расследование.

Автор: Діана Квасневська