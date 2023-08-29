В Киеве началась церемония прощания с легендарным пилотом "Джусом"
В Киеве началась церемония прощания с легендарным украинским пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Люди приходят в Патриарший храм Воскресения Христова.
Прощаются с украинским летчиком, капитаном 40 бригады тактической авиации в соборе, расположенном в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5. Пилот погиб вместе с двумя летчиками в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа, пишет 24 Канал.
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Церемония прощания с легендарным пилотом "Джусом"
Близкие люди пилота уже пришли в собор. В частности, в храме уже находится девушка погибшего пилота Мелания Подоляк.
В собор принесли гроб с погибшим пилотом: видео из сети
Первые кадры прощания с "Джусом" / Фото из телеграм-каналов
Ориентировочно в 11:00 уже началась церемония отпевания Андрея Пильщикова. В соборе много священников и людей, которые пришли проститься.
В церкви началось отпевание украинского пилота: видео
Отпевание пилота в Патриаршем храме Воскресения Христова: видео 24 Канала
Прощание с "Джусом" 29 августа 2023 года: видео 24 Канала
Прямая трансляция из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ: смотрите видео
Прощание с Андреем Пильщиковым в Киеве: видео 24 Канала
Следует отметить, что 29 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук посмертно присвоил воинские звания погибшим пилотам. В частности:
- майору Вячеславу Минке – "подполковник";
- майору Сергею Проказину – "подполковник";
- капитану Андрею Пильщикову – "майор".
Авиакатастрофа в Житомирской области: основное
- 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате трагедии погибли трое пилотов – Андрей Пильщиков с позывным "Джус", Сергей Проказин и Вячеслав Минка.
- В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что все летчики были опытными, имели сотни часов налетов. Государственное бюро расследований предварительно квалифицировало дело как нарушение правил полетов или подготовки к ним.
- В ГБР рассказали 28 августа, что следствие уже установило – самолеты столкнулись, когда совершали маневр разворота. Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушения при организации полетов. Ни одно из них не подтверждено, ведь еще продолжается расследование.