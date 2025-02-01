В США разбился самолет: борт упал на жилые дома, есть жертвы и пострадавшие

В Филадельфии, что в Соединенных Штатах, разбился небольшой самолет. Воздушное судно упало на жилые дома, на месте инцидента произошел пожар.

В соцсетях публикуют кадры с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek и 6abc Action News.

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Что известно об авиакатастрофе

Небольшой самолет разбился в жилом и торговом районе на северо-востоке Филадельфии в пятницу вечером, 31 января. Это произошло возле Котман-авеню и бульвара Рузвельта. Из-за падения борта загорелось несколько жилых домов.

Первые кадры падения самолета: смотрите видео

Сначала сообщили, что на самолете на момент инцидента находилось два человека. Впоследствии появилась информация о том, что это был борт скорой помощи модели Lear 55, который перевозил больных пассажиров. Сообщают, что два пилота, два врача и пациент погибли.

Последствия авиакатастрофы в Филадельфии: смотрите видео

По данным Fox News, самолет исчез с радаров через 30 секунд после взлета. Предварительно, более десяти человек, которые были рядом в момент катастрофы, ранены. Никакой информации об их состоянии пока нет. В то же время причина аварии пока неизвестна, информацию об этом выясняют.

В результате падения самолета вспыхнул пожар: смотрите видео

К слову, напомним, вблизи Вашингтона вечером 29 января тоже произошла авиакатастрофа, где столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Black Hawk. Дональд Трамп сообщил, что во время столкновения не выжил никто.