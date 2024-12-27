В Кремле очень волнуются: чего можно ожидать от Кадырова после сбития самолета Embraer

Позиция главы Чечни Рамзана Кадырова может сильно пошатнуться из-за инцидента с азербайджанским самолетом. Ведь очевидно именно чеченские силы противовоздушной обороны подбили лайнер, который летел из Баку в Грозный.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что именно в Чечне не было перекрыто небо. В результате авиакатастрофы погибло 38 человек.

К теме Хотели утопить самолет в Каспийском море: экс-сотрудник СБУ о том, как "спалилась" Россия



"Кадыров может прибегнуть к необдуманным шагам"

Напряжение, которое может возникнуть между Россией и Азербайджаном в результате авиакатастрофы, или те преференции, которые теперь Владимир Путин должен предоставить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, могут вылезти боком Кадырову. Хотя это не единственная причина.

Как отметил политолог, на России до сих пор происходит огромная борьба за интернет-магазин Wildberries. Там вовлечены как люди Путина, так и Кадырова, но они находятся по разные стороны.

"Поэтому вполне возможно, что сейчас есть определенное напряжение и позиция Кадырова неопределенная. Это может подтолкнуть его к каким-то необдуманным и радикальным шагам. Я думаю, он не просто так бережет свою гвардию. Возможно, на случай того, что нужно будет противостоять оппозиции внутри страны", – сказал Несвитайлов.

Обратите внимание! Эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что авиакатастрофа могла произойти из-за конфликта между Рамзаном Кадыровым и российским олигархом Сулейманом Керимовым, которому глава Чечни объявил "кровную месть", а Владимир Путин отказал в поддержке.

Москва боится ухудшения отношений с Баку

Азербайджан отказался от помощи, которую предложила Чечня, и ныне требует признания вины, извинений и выплаты компенсации. Эксперт-международник сказал, как сбитие пассажирского самолета может повлиять на отношения Баку и Москвы.

Я бы не сказал, что Азербайджан является прямо союзником России. Баку ситуативно использует Москву для собственной пользы. Кроме того, у них есть взаимовыгодные бизнес-интересы, но Азербайджан – это прежде всего стратегический союзник Турции,

– подчеркнул политолог.

По его словам, Реджеп Эрдоган имеет большой авторитет в Азербайджане и то, что Алиев проводит какую-то политику с Россией это более согласованная история с Турцией.

Однако Россия часто маскирует свою нефть под азербайджанскую. Если в Азербайджане захотят прикрыть эту лавочку для России, то это будет огромным ударом для российской экономики,

– добавил Несвитайлов.

По его мнению, в Кремле сильно волнуются и будут напрягать Кадырова, чтобы он выполнял все, что скажут в Азербайджане. Не факт, что тот захочет пойти на какие-то уступки и здесь может развернуться интересная картина. Потому что пока Азербайджан сдержанно выражает свою позицию.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что россияне могут признать свою вину, если для них это будет выгодно.