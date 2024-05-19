Не только Раиси: в вертолете во время аварии находился глава МИД Ирана, – СМИ
Источник:IRNA
По данным иранских СМИ, президент страны Ибрагим Раиси попал в авиакатастрофу. Появилась информация о том, что в вертолете находились и глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдуллахиан и другие лица.
Днем 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны. Спасатели до сих пор не могут добраться до вертолета. Заметим, что полуофициальные информационные агентства по-разному объясняли то, что происходит.
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На борту очевидно находились и другие официальные лица
Иранское государственное информагентство IRNA пишет, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета, в котором находился президент Ибрагим Раиси, а также министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдуллахиан и другие.
Президент Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на границе Ирана с Азербайджаном, когда его вертолет потерпел крушение при посадке в воскресенье в регионе Варзакан. На борту вертолета также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азарбайджан Малек Рахмати, глава пятничной молитвы в Тебризе Ходжатолеслам аль-Хашем и ряд других лиц,
– утверждает издание.
В то же время корреспондент IRNA сообщает, что в район катастрофы направлены спасательные бригады, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что поиски затрудняют туманная погода и "непроходимость" окружающей местности.
Что сейчас известно об этой авиакатастрофе
- Как пишут в СМИ, спасателям, вероятно, удалось найти место падения вертолета, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана. Более того, государственное телевидение Ирана заявляет, что якобы удалось установить контакты с одним пассажиром и одним членом экипажа вертолета Ми-171.
- Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника пишет, что в результате аварийной посадки вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси его жизнь находится "под угрозой".
- Согласно некоторым обнародованным данным, это случилось в районе азербайджанского города Джульфа. Президент Ирана как раз возвращался из Азербайджана, где встречался с президентом Ильхамом Алиевым.
- Пока нет никаких официальных сообщений о состоянии президента Ирана и главы МИД. В то же время стоит отметить, что к сообщениям государственного телевидения Ирана стоит относиться скептически, ведь днем сразу после аварии они уже сообщали дезинформацию.