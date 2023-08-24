Такие самолеты не могут просто упасть с неба, – CNN о причинах катастрофы с Пригожиным

Авария самолета предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области стала громким событием. Официальные причины катастрофы еще не озвучили, аналитики же пытаются понять, как так произошло анализируя кадры распространенные с места аварии.

Так, в CNN пишут, что в видео, распространённом российскими государственными СМИ, видно, как самолет падает без одного крыла и это наталкивает на наиболее популярную версию – самолет подбили. В то же время, есть и другие варианты случившегося.

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"Он быстро опускается, вращаясь, и тянет за собой много дыма. Из этого следует, что это самолет, который горел. И, похоже, не хватает некоторых элементов конструкции, аэродинамических поверхностей", – отметил ветеран науки и аэрокосмической отрасли Майлз О'Брайен после просмотра кадров падения самолета.

Самолет вроде этого… они просто не падают катастрофически с неба без чего-то очень необычного,

– добавил он.

Две возможные причины падения самолета

Специалист предположил, что падение самолета мог вызвать взрыв внутри или снаружи самолета. Например, взрывчатка, которая сработала на борту, или самолет попал под удар ракеты.

Дэвид Соуси, бывший инспектор по безопасности Федерального авиационного управления США, тоже высказал подобное предположение, заметив, что падение самолета выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.

Пригожин погиб: последние новости

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня.

Более того, Путин не просто выбрал для расправы именно авиакатастрофу. Он решил использовать российскую ПВО, чтобы отомстить Пригожину за тот день, ставший одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения.

На месте крушения самолета Пригожина нашли его телефон. В то же время, тело вожака все еще не идентифицировано среди трупов. Всего на месте крушения бизнес-джета Пригожина найдено 10 тел. Кроме Пригожина, в списке пассажиров был Дмитрий Уткин – правая рука вожака вагнеровцев.

. Еще вчера Financial Times со ссылкой на источники писало, что самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит российской системой ПВО.