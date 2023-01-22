В Черкасской области похоронили погибшего в авиатроще в Броварах правоохранителя Маринченко

В Броварах 18 января произошла авиакатастрофа, в которой погибли 14 человек. Среди них был правоохранитель Андрей Маринченко.

Об этом 22 января рассказали в полиции Черкасской области. Андрей Маринченко был оперуполномочен по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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Каково было прощание

Церемония прошла в селе Горобиевка Черкасского района. Провести в последний путь погибшего милиционера пришли все односельчане, родные, друзья, знакомые, военнослужащие и коллеги полицейские из Киева и Черкасской области.

Прощались с Андреем сотни людей. Туман прятал заплаканные глаза. Измученные горем лица и слезы неравнодушных, но не смог скрыть крик матери. Вечная тебе память, Андрей! Навеки в строю, – написали полицейские.



Похороны Маринченко в Черкасской области / Фото Нацполиции



Родные Андрея / Фото Нацполиции



Андрей погиб в авиакатастрофе / Фото Нацполиции



Церемония прощания / Фото Нацполиции

В Черкасской области попрощались с Андреем Маринченко / Фото Нацполиции

Авиакатастрофа в Броварах: последние новости