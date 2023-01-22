В Черкасской области похоронили погибшего в авиатроще в Броварах правоохранителя Маринченко

22 января 2023, 21:24
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Источник:

Полиция Черкасской области

В Броварах 18 января произошла авиакатастрофа, в которой погибли 14 человек. Среди них был правоохранитель Андрей Маринченко.

Об этом 22 января рассказали в полиции Черкасской области. Андрей Маринченко был оперуполномочен по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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Каково было прощание

Церемония прошла в селе Горобиевка Черкасского района. Провести в последний путь погибшего милиционера пришли все односельчане, родные, друзья, знакомые, военнослужащие и коллеги полицейские из Киева и Черкасской области.

Прощались с Андреем сотни людей. Туман прятал заплаканные глаза. Измученные горем лица и слезы неравнодушных, но не смог скрыть крик матери. Вечная тебе память, Андрей! Навеки в строю, – написали полицейские.


Похороны Маринченко в Черкасской области / Фото Нацполиции


Родные Андрея / Фото Нацполиции


Андрей погиб в авиакатастрофе / Фото Нацполиции


Церемония прощания / Фото Нацполиции

В Черкасской области попрощались с Андреем Маринченко / Фото Нацполиции

Авиакатастрофа в Броварах: последние новости

  • На Хмельнитчине прощались с Татьяной Шутяк, погибшей в Броварах. Она была заместителем руководителя патронатной службы МВД. Татьяне 24 января должно было исполниться 27 лет.
  • Вертолет МВД упал возле детского садика. Там возник пожар. Татьяна Бойченко провела дочь в дошкольное учреждение. Женщина погибла под обломками пылающего потолка. Прощание с Татьяной прошло 22 января в Броварах.
  • Также в Броварах простились с 5-летней Миланой Пономаренко и ее матерью. Мать и дочь погибли в детском саду.
  • В авиакатастрофе погиб бортовой механик Иван Касьянов. Его близкие поделились воспоминаниями.
  • В Нежине, на территории спецотряда ГСЧС, произошло прощание с экипажем вертолета.
  • С министром Денисом Монастырским и руководством ведомства прощались в Киеве 21 января. На церемонию пришел президент Зеленский и первая леди.

Автор: Марія Масюк