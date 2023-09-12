В Чехии самолет упал в сад семейного дома: есть жертвы

В Чехии двое мужчин стали жертвами крушения сверхлегкого самолета в Бероунском крае Чехии. Авиакатастрофа произошла во вторник, 12 сентября.

Погибшие были на борту самолета

Самолет разбился около девяти часов утра. На место происшествия сразу выехали все спасательные службы, были привлечены два вертолета воздушных спасателей и два наземных экипажа.

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Оба мужчины получили тяжелые множественные травмы. Несмотря на усилия всех экипажей на месте происшествия и продолжавшиеся около 40 минут реанимационные мероприятия, они, к сожалению, умерли от полученных травм,

– сказала спикер Центральночесской спасательной службы Моника Новакова.

Продолжается расследование причин крушения, к которому также будут привлечены инспекторы Института профессионального расследования причин авиационных катастроф.

Самолет упал в сад семейного дома, где, к счастью, никого не было.

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