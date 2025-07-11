Авиакатастрофа в Индии: в кабине пилотов возникла путаница из-за отключения подачи топлива

Утром 12 июня в городе Ахмедабад разбился Boeing 787-8 авиакомпании Air India, который направлялся в Лондон. Перед катастрофой в кабине пилотов возникла путаница – выключатели подачи топлива к двигателям сработали почти одновременно.

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Reuters, передает 24 Канал. Новые детали стали известны благодаря предварительному отчету Индийского бюро по расследованию авиационных аварий.

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Что происходило в кабине пилотов?

Резервный источник энергии сработал сразу после того, как самолет оторвался от земли – это свидетельствует о потере мощности двигателей.

По данным записей диктофона, в последние минуты полета один пилот спросил другого, почему тот отключил подачу топлива. Коллега ответил, что не делал этого.

В предварительном отчете не уточняют, как переключатели могли сработать во время полета. Кроме того, эксперты заявили, что пилот не мог случайно воспользоваться ими – такие переключатели используют только после посадки или в случае чрезвычайных ситуаций, например, при пожаре в двигателе.

К слову, командиром экипажа самолета Air India был 56-летний Сумит Сабхарвал, который имел общий налет 15 638 часов. Его вторым пилотом был 32-летний Клайв Кундер с опытом в 3 403 часа.

Мы заботимся о благополучии пилотов, поэтому не делаем поспешных выводов на этом этапе, дождемся окончательного отчета,

– сказал министр гражданской авиации Рам Мохан Найду.

Черные ящики уже нашли и расшифровали, все требования по технической пригодности самолета были соблюдены.

Напомним, целом в самолете было 242 человека – 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадский пассажир. Выжил только 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш, который спасся через отверстие в фюзеляже.