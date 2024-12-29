Авиакатастрофа в Южной Корее с более чем сотней жертв: все, что известно о трагедии
В Южной Корее 29 декабря 2024 года произошло авиакатастрофа. Известно о большом количестве жертв в результате падения самолета.
В международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет Jeju Air. Все, что известно об этой трагедии, – читайте в тексте 24 Канала.
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Погибло более 100 человек
Рейс летел из Бангкока, столицы Таиланда. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. СМИ Южной Кореи пишут, что он врезался в ограждения во время посадки.
Момент катастрофы: смотрите видео
На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что выжить удалось всего 2 людям, которые находились в хвостовой части самолета. По предварительным данным, на борту было двое граждан Таиланда, остальные пассажиры – граждане Южной Кореи.
Подтвердили смерть 122 человек. Продолжается поисковая операция.
Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству жертв с участием южнокорейской авиакомпании за почти три десятилетия.
Почему произошла авария
Предполагают, что причиной авиакатастрофы стала неисправность шасси. СМИ пишут, что самолет дважды пытался совершить посадку в аэропорту. Первая попытка была неудачной, и самолет пошел на аварийную посадку. К сожалению, скорость снизить не удалось, и авиалайнер потерпел крушение.
В сети добавляют, что один из пассажиров перед катастрофой написал сообщение своим близким и рассказал, что в крыло самолета врезалась птица.
В Южной Корее созывают экстренное совещание
В Офисе президента Южной Кореи заявили, что созвали экстренное совещание 29 декабря для обсуждения последствий смертельной авиакатастрофы в юго-западном округе Муан.
Обсуждали обновление информации об инциденте и меры по восстановлению. Дополнительные встречи могут провести после развития ситуации.
Посол США выразил соболезнования
Посол США в Южной Корее Филипп Голдберг выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы.
Я был разбит сердцем, когда услышал о трагедии в аэропорту Муан сегодня утром,
– сказал посол.
Он отметил, что его мысли находятся с народом Кореи.
Реакция Зеленского
Президент Украины также отреагировал на трагедию в Южной Корее.
Каждая потерянная жизнь – это неизмеримая трагедия,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент от имени украинского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхве Санг Моку.