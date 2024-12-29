Авиакатастрофа в Южной Корее: все пассажиры выжили бы, если бы не бетонная стена, – СМИ

Один из авиационных экспертов, Дэвид Лирмаунт, заявил, что причиной катастрофы самолета в Южной Корее стала бетонная стена в конце аэропорта. Заявление прозвучало во время общения со Sky News.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News. Очевидцы говорят, что самолет столкнулся с ограждением.

Смотрите также В жуткой авиакатастрофе в Южной Корее почти никто не выжил: что известно о жертвах

Самолет вблизи Сеула въехал в бетонное ограждение

По мнению Лирмаунта, самолет просто выехал бы за пределы взлетно-посадочной полосы, даже если бы у него отказали шасси. Но поскольку на его пути было ограждение из бетона, это стало фатальным.

С самолетом было все в порядке до того момента, как он ударился о стену. Если бы там не было стены, все были бы сейчас живы,

– уверен эксперт.

Он убежден, что до столкновения со стеной все было под контролем, самолет ехал ровно.

Интересно! Похожая ситуация была в 2015 году в Стамбуле. Тогда иранский самолет во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в бетонное ограждение. К счастью, никто не пострадал.

Аварийные бригады были готовы потушить пламя. Но ничего не горело.

Однако судно двигалось очень быстро. Скорее всего, пилот не смог опустить закрылки или шасси самолета. Но пока не известно, в чем причина.

Также не понятно, работало ли шасси во время первой попытки пилота приземлиться.

Лирмаунт подчеркнул: в аэропортах не должно быть бетонной стены в конце взлетно-посадочной полосы.

К сожалению, из 181 человека на борту выжили только двое. Эта катастрофа – самая большая по количеству жертв в Южной Корее за почти три десятилетия.