Авиакатастрофа в Казахстане: авиаэксперт разобрал повреждения самолета и отверг версию россиян
После падения самолета в Казахстане в районе Актау 25 декабря россияне начали обвинять Украину в авиакатастрофе. Вроде бы Грозный атаковали таинственные украинские беспилотники, и именно поэтому россияне агрессивно отреагировали на гражданский самолет над Грозным. Впрочем, эту версию опровергают авиаэксперты.
Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала рассказал, что спутать беспилотник с пассажирским самолетом достаточно трудно. Самолеты имеют существенно другой профиль и отражение, которое в десятки раз больше, чем у любого беспилотника.
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Но мы понимаем, что уровень квалификации российской ПВО не столь высок, и всегда существует вероятность перепутать беспилотник с большим самолетом из-за низкого качества подготовки персонала,
– пояснил Богдан Долинце.
Богдан Долинце добавил, что Россия использует некачественную технику, в частности гражданские компоненты из бытовой техники, например холодильников или микроволновых печей.
Напоминаем, что самолет Embraer-190 азербайджанской авиакомпании, летел из Баку в Грозный. На борту самолета было 69 пассажиров, погибло 38 человек.
Некачественная техника и внешнее вмешательство
Финальная причина падения самолета станет известной только после расследования комиссии. Пока опубликованные фото и видео указывают на фактор внешнего вмешательства.
"Многочисленные повреждения поверхностей, которые в случае столкновения с птицами не возникают, выглядят как прикрытие. Характер повреждений указывает, что обломки проникли извне самолета. То есть речь идет не о внутреннем взрыве, а о внешнем – например, взрыв зенитной ракеты или другого устройства, который совершил детонацию за пределами воздушного судна и своими обломками повредил самолет, что, как следствие, привело к его падению", – объяснил авиаэксперт.
Ответственность России
Он считает, что первоочередными причинами являются непрофессиональные действия российской противовоздушной обороны, в частности использование ненадежных военных компонентов.
В этом районе активно применяли системы радиоэлектронной борьбы, которые могли негативно влиять на возможность осуществить посадку этого самолета в другом аэродроме, например, в Грозном,
– пояснил Богдан Долинце.
По международному праву за безопасность воздушного пространства отвечает страна, над которой пролетает самолет.
"Если Россия не закрыла воздушное пространство для выполнения гражданских полетов в этом регионе, это исключительно ответственность России", – отметил Долинце.