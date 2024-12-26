Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі 24 Каналу розповів, що сплутати безпілотник із пасажирським літаком досить важко. Літаки мають суттєво інший профіль і відображення, яке в десятки разів більше, ніж у будь-якого безпілотника.

Дивіться також Екіпаж втратив зв'язок з диспетчером: нові подробиці авіатрощі літака у Казахстані

Але ми розуміємо, що рівень кваліфікації російської ППО не настільки високий, і завжди існує ймовірність переплутати безпілотник із великим літаком через низьку якість підготовки персоналу,

– пояснив Богдан Долінце.

Богдан Долінце додав, що Росія використовує неякісну техніку, зокрема цивільні компоненти з побутової техніки, наприклад холодильників чи мікрохвильових печей.

Нагадуємо, що літак Embraer-190 азербайджанської авіакомпанії, летів з Баку до Грозного. На борту літака було 69 пасажирів, загинуло 38 людей.

Неякісна техніка та зовнішнє втручання

Фінальна причина падіння літака стане відомою лише після розслідування комісії. Поки опубліковані фото та відео вказують на фактор зовнішнього втручання.

"Численні пошкодження поверхонь, які у разі зіткнення з птахами не виникають, виглядають як прикриття. Характер пошкоджень вказує, що уламки проникли із зовні літака. Тобто мова йде не про внутрішній вибух, а про зовнішній – наприклад, вибух зенітної ракети чи іншого пристрою, який здійснив детонацію за межами повітряного судна та своїми уламками пошкодив літак, що, як наслідок, призвело до його падіння", – пояснив авіаексперт.

Відповідальність Росії

Він вважає, що першочерговими причинами є непрофесійні дії російської протиповітряної оборони, зокрема використання ненадійних військових компонентів.

У цьому районі активно застосовували системи радіоелектронної боротьби, які могли негативно впливати на можливість здійснити посадку цього літака в іншому аеродромі, наприклад, у Грозному,

– пояснив Богдан Долінце.

За міжнародним правом за безпеку повітряного простору відповідає країна, над якою пролітає літак.

"Якщо Росія не закрила повітряний простір для виконання цивільних польотів у цьому регіоні, це виключно відповідальність Росії", – зазначив Долінце.