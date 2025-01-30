Трамп заявил, что имеет "сильные мысли" относительно причин авиакатастрофы в Вашингтоне

Дональд Трамп 30 января дал брифинг по трагедии с самолетом и вертолетом. Он не сказал четко, какой же была причина крушения, но заверил: имеет идеи по этому поводу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа. Также президент США сообщил, что никто из пассажиров или пилотов не выжил.

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Как Трамп видит причины авиакатастрофы в США

Он подчеркнул, что проведут всестороннее расследование. Более того – гарантирует, что ничего подобного больше никогда не повторится.

Мы не знаем, что привело к этой катастрофе, но у нас есть очень сильные мысли и идеи. И я думаю, что мы, видимо, изложим эти мысли сейчас, потому что в течение многих лет я наблюдал, как подобные вещи случаются,

– сказал глава государства.

По словам Трампа, в таких случаях чиновники говорят, что расследуют инцидент, но результаты объявляют через три года. Далее лидер США долго обвинял своих предшественников, мол, когда он пришел после Обамы, то стандарты полетов были на очень низком уровне. И Байден откатил их назад.

"Я поставил безопасность на первое место, Обама, Байден и демократы поставили политику на первое место", – заявил Трамп.

Предположительно, это и были "сильные мысли" относительно причин катастрофы. Трамп завершил свою речь тем, что напомнил о подписанном приказе, который восстанавливает самые высокие стандарты для диспетчеров управления воздушным движением.