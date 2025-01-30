Про це пише 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа. Також президент США повідомив, що ніхто з пасажирів чи пілотів не вижив.

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Як Трамп бачить причини авіакатастрофи у США

Він підкреслив, що проведуть всебічне розслідування. Ба більше – гарантує, що нічого подібного більше ніколи не повториться.

Ми не знаємо, що призвело до цієї катастрофи, але у нас є дуже сильні думки та ідеї. І я думаю, що ми, мабуть, викладемо ці думки зараз, тому що протягом багатьох років я спостерігав, як подібні речі трапляються,

– сказав глава держави.

За словами Трампа, у таких випадках чиновники кажуть, що розслідують інцидент, але результати оголошують за три роки. Далі лідер США довго звинувачував своїх попередників, мовляв, коли він прийшов після Обами, то стандарти польотів були на дуже низькому рівні. Та Байден відкотив їх назад.

"Я поставив безпеку на перше місце, Обама, Байден і демократи поставили політику на перше місце", – заявив Трамп.

Імовірно, це і були "сильні думки" щодо причин катастрофи. Трамп завершив свою промову тим, що нагадав про підписаний наказ, який відновлює найвищі стандарти для диспетчерів управління повітряним рухом.