Не только фигуристы: кто был на борту самолета, который столкнулся с вертолетом в Вашингтоне

Во время самой ужасной авиакатастрофы в Вашингтоне за последние 24 года, когда столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, погибло 67 человек. Среди них не только фигуристы, но и дети вместе с родителями, работники различных фирм, адвокаты и студенты.

Сейчас в СМИ назвали имена нескольких погибших в результате жуткой авиакатастрофы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Важно Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: что известно об авиакатастрофе

Имена тех, кто погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне

Вблизи Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне 29 января столкнулись пассажирский самолет Bombardier crj700 American Airlines и военный вертолет Army Black Hawk. Борта упали в реку Потомак. К сожалению, в результате авиакатастрофы никто не выжил, погибли 60 пассажиров самолета, 4 члена экипажа и 3 военных, которые выполняли тренировочный полет на вертолете.

Среди жертв жуткой авиакатастрофы не только фигуристы, но и дети, которые мечтали ими стать, их матери, тренеры, студенты, граждане Китая и группа охотников. Как пишут в СМИ, борт American Airlines перевозил фигуристов, которые возвращались с национальных соревнований.

Известно, что на борту было двое граждан из Китая, группа охотников, которая возвращалась из организованной поездки в Канзасе, студентка колледжа из Огайо, которая летела домой после похорон своего дедушки. Также на борту были трое других учеников из школ округа Фэрфакс, штат Вирджиния, и шестеро родителей.

В СМИ назвали имена нескольких жертв авиакатастрофы, а также рассказали некоторые детали о них:

Сара Ли Бест, 33 года

Как сообщили в СМИ, Сара Ли Бест была юристом юридической фирмы Wilkinson Stekloff в округе Колумбия. Родные вспоминают ее как трудолюбивую и добрую. Ее муж Дэниел Соломон, с которым она прожила вместе почти 10 лет, рассказал, что она умела удивлять. 21 февраля пара должна была бы праздновать 10 годовщину и планировала провести ее на Гавайях, где родилась Сара.



Сара Ли Бест погибла в авиакатастрофе / Фото The Washington Post

Юстина Бейер, 42 года, и 12-летняя дочь Бриэль

Муж Юстины и отец девочки Энди Бейер рассказал, что в детстве у дочери развилась нейробластома – тип рака, который поражает нервные клетки. Ее мать, Юстина Бейер, которая родом из Польши, оставила карьеру медсестры в отделении неотложной помощи, чтобы ухаживать за дочерью в тот тяжелый период, а затем помочь ей стать одной из лучших фигуристок в своей возрастной группе в стране.

Девочка начала кататься на коньках в возрасте 4 лет, однако из-за болезни девочка имела проблемы с нервами в ногах. Впрочем, это не мешало ей стать хорошей фигуристкой в своей возрастной категории.



Юстина и Бриэль Бейер / Фото The Washington Post

Джонатан Дж. Кампос, 34 года

Джонатан с 3 лет мечтал стать пилотом, и таки воплотил свою мечту. Тетя мужчины говорила с ним накануне трагедии – перед тем, как самолет попал в авиакатастрофу. Он был капитаном рейса 5342 American Eagle.

Кия Даггинс, 30 лет

Кия Даггинс – 30-летняя адвокат по гражданским делам. Она летала к своей матери, чтобы поддержать ее во время хирургического вмешательства.

Ян Эпштейн, 53 года

Ян Эпштейн был одним из бортпроводников, которые работали на борту рейса American Eagle 5342. Он любил путешествовать и знакомиться с новыми людьми.



Ян Эпштейн / Фото The Washington Post

Джинна Хан, 13 лет и Джин Хан, 49 лет

Джинна Хан каталась на коньках с 4 лет и мечтала стать профессиональной фигуристкой. Ее мать Джин всегда поддерживала дочь и любила посещать тренировки.

Асра Хусейн, 26 лет

26-летняя Асра Хусейн уехала в Канзас, чтобы работать консультантом по здравоохранению. Муж вспоминает, что Асра хотела улучшить здравоохранение в США и всегда пыталась помочь людям.



Асра Хусейн / Фото The Washington Post

Шон Кей, 11 лет, и Джулия Кей, 42 года

11-летний Шон Кей заинтересовался катанием на коньках после того, как его старшая сестра начала заниматься этим видом спорта. Он был самым старшим ребенком в семье, и кроме фигурного катания интересовался игрой на электрогитаре. Вместе с юным фигуристом в самолете была его мама Джулия.

Лиз Киз, 33 года

Лиз Киз была адвокатом с острым чувством юмора, играла на саксофоне, гобое и фаготе. Женщина погибла в день своего рождения.



Лиз Киз / Фото The Washington Post

Александр Кирсанов, 46 лет

Александр Кирсанов был тренером по фигурному катанию на катке в Мэриленде под названием Ice World и клубе фигурного катания Делаварского университета. Он возвращался из лагеря в Вичити с несколькими своими фигуристами.

Спенсер Лейн, 16 лет и Кристин Конрад Лейн, 49 лет

Кристин Конрад Лейн и ее сын Спенсер воплощали в жизнь его мечты о фигурном катании. Парень мечтал попасть на Олимпиаду. Кристин была графическим дизайнером.



Кристин Конрад Лейн и ее сын Спенсер / Фото The Washington Post

Сэм Лилли, 28 лет

Сэм Лилли был вторым пилотом American Eagle Flight 5342. Его отец также был пилотом и 20 лет прослужил в армии.

Райан О'Хара, 28 лет

Райан О'Хара – командир экипажа вертолета Black Hawk.



Райан О'Хара / Фото The Washington Post

Джесси Питчер, 30 лет

Джесси Питчер возвращался из путешествия. Он был охотником и имел собственный бизнес.

Лори Шрок, 56 лет и Роберт Шрок, 58 лет

Лори и Роберт Шрок ехали к своей дочери Элли. Фермеры вместе со своими котами ехали на встречу к единственной дочери.

Венди Джо Шаффер, 35 лет

Венди Джо Шаффер возвращалась из командировки.

Евгения Шишкова, 52 года, и Вадим Наумов, 55 лет

Евгения Шишкова и Вадим Наумов – известные российские фигуристы, которые тренировали молодых фигуристов в Бостоне. Их сын, 23-летний Максим Наумов, участвовал в мужском чемпионате США по фигурному катанию, занял четвертое место, и вылетел из Канзаса раньше, чем его родители.



Супруги фигуристы Наумовы / Фото The Washington Post