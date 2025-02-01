Авиаэксперт объяснил, почему могли столкнуться самолет и вертолет в Вашингтоне

В Вашингтоне вечером 29 января 2025 года столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. По последним данным, во время этой авиакатастрофы погибло 67 человек.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 каналу, что место, где произошла трагедия является очень напряженной зоной полетов. На разных участках вертолеты и самолеты взлетают там и приземляются. Всем этим руководит диспетчер, который находится в башне и видит все.

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Вероятные обстоятельства авиакатастрофы

Константин Криволап подчеркнул, что 29 января в Вашингтоне были хорошие погодные условия, поэтому это не могло стать причиной происшествия. Международная организация по безопасности предлагает версию, которая связана с ошибкой пилотов или диспетчеров.

По словам эксперта по авиации, пилоты вертолета, потерпевшего крушение, были опытными, ведь работали в эскадрилье, которая обслуживает VIP-персон.

Известно, что диспетчер спросил у пилота вертолета, который поднимался, видит ли он самолет, который заходит на посадку. Тот ответил, что да, но потом самолёт немного изменил курс. Видимо, этот момент пилоты уже не зафиксировали,

– заметил он.

Вероятно, транспондер, который показывает координаты воздушного судна в пространстве, на военном вертолете был выключен. Система предупреждения о возможном сближении с другими самолетами не сработала.

Криволап также отметил, что авиакатастрофа произошла в очень напряженном воздушном пространстве. Там много мощного городского освещения в вечернее время. Пилоты могли потерять пространственную ориентацию.

К слову, по данным NYT, расследование авиакатастрофы в Вашингтоне указывает на критические проблемы в системе авиационной безопасности США. Трагедия произошла из-за ошибки диспетчера, который из-за чрезмерной нагрузки не успел предотвратить столкновение самолета и вертолета. Кроме того, нарушение стандартных процедур и отклонение воздушных судов от маршрута усилили риск аварии.