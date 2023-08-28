В ДБР рассказали о проверке самолетов L-39 после авиатрощи в Житомирской области

В Государственном бюро расследований прокомментировали проверку учебных самолетов после авиатрощи в Житомирской области. В трагедии погибли три пилота, среди них легендарный "Джус".

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что следствие рассматривает несколько версий трагедии. Также она объяснила, проверяли ли после трагедии учебно-боевые самолеты L-39, с участием которых произошла авиакатастрофа, пишет 24 Канал.

Смотрите также В память о "Джусе": в Киеве люди несут цветы к муралу Призрака Киева – щемящий фоторепортаж

Что известно о проверке самолетов

Татьяна Сапьян ответила на вопрос, используют ли до сих пор самолеты L-39, будет ли их дополнительное обследование.

Что касается проверки непосредственно самих самолетов, я думаю, что командование Воздушных сил принимает на своем уровне определенные решения. В частности, и по поводу проверки. Мы не можем говорить, что все самолеты, на которых учатся наши пилоты, неисправны,

– объяснила советница по коммуникациям.

Татьяна Сапьян отметила, что одна из версий авиакатастрофы – техническая неисправность самолета, однако это не доказано.

ДБР назвало несколько версий аварии

"Сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновение двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно, это то, что мы получили сегодня утром (28 августа – 24 Канал) от следователей", – рассказала Татьяна Сапьян.

По ее словам, следствие рассматривает несколько версий аварии:

техническая неисправность самолетов;

ошибка пилотов;

нарушение при организации полетов.

В ДБР рассказали, что к расследованию привлекут специалистов из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил. Известно, что следователи уже начали проверку.

По данным советницы по коммуникациям ДБР, особое внимание уделят изучению технических состояний самолетов на момент крушения, соблюдению правил подготовки к полетам, также специалисты проведут тщательную проверку черных ящиков.

Авиакатастрофа в Житомирской области: основное