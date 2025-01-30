Трамп отреагировал на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне

В Вашингтоне возле аэропорта имени Рональда Рейгана вечером 29 января столкнулся пассажирский самолет и вертолет. На этот инцидент уже отреагировал Дональд Трамп.

Американский президент сказал, этой трагедии в Вашингтоне можна было избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Что написал Трамп об авиакатастрофе в Вашингтоне

Президент США назвал сегодняшнюю ночь с авиакатастрофой с пассажирским самолетом и вертолетом "ужасной" и сказал, что ситуацию "следовало предотвратить".

Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного промежутка времени. Сейчас ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не подняли или не опустили, или не повернули. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет,

– возмутился Трамп.



Дональд Трамп высказался об авиакатастрофе в Вашингтоне / Фото The Economic Times

В следующем посте Трамп написал: "Какая это была ужасная ночь. Пусть Бог вас всех благословит!"

К слову, во время авиакатастрофы в Вашингтоне вечером 29 января столкнулся пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk. Сейчас на месте катастрофы работают все необходимые оперативные службы.

Известно, что оба воздушных судна могли упасть в реку Потомак, расположенной возле аэропорта имени Рональда Рейгана. По состоянию на 09:30 30 30 января, на месте происшествия извлекли по меньшей мере 19 тел людей, что могли находиться на борту самолета или вертолета.