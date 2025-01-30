Авиакатастрофа в Вашингтоне: эксперты считают, что пилоты самолета могли не заметить вертолет

Во время авиакатастрофы в Вашингтоне, которая случилась 29 января, пилоты самолета могли не заметить вертолет. В конце концов из-за этого могло и произойти столкновение обоих воздушных судов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова старшего национального корреспондента CBS News по вопросам транспорта Криса Ван Клива. Сейчас на месте авиакатастрофы в Вашингтоне работают оперативные службы.

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Почему могла произойти катастрофа с самолетом и вертолетом

Крис Ван Клив отметил, что самолет American Eagle был лишь "на расстоянии нескольких сотен футов от земли", когда он столкнулся с армейским вертолетом.

Было очень близко к приземлению. Это был завершающий этап окончательного захода на посадку... Возможно, в зависимости от места столкновения двух самолетов, пилоты самолета даже не видели, как вертолет приближался к ним,

– объяснил корреспондент.

Эксперт по транспортной безопасности и аналитик CBS News Роберт Самвальт согласился с утверждением своего коллеги. Он сказал, что, по данным радаров, самолет выполнял поворот налево, чтобы выровняться со взлетно-посадочной полосой. Он был ниже 100 метров в высоту, когда вдруг радиолокационные данные просто прекратили поступать. Поэтому это означает, что столкновение произошло на относительно низкой высоте.

"Пилоты самолета уже делали поворот, чтобы выровняться и сесть на эту взлетно-посадочную полосу. Ты не ищешь здесь другой трафик в тот момент. Так что я думаю, что они действительно сосредоточились на этом. Настоящий вопрос заключается в том, где был сосредоточен экипаж вертолета?" – подчеркнул Роберт Самвальт.

К слову, журналисты CNN обнародовали текст аудиоразговора авиадиспетчера с экипажем вертолета Black Hawk перед катастрофой и после нее. Во время катастрофы диспетчеры уточняли, видит ли экипаж вертолета пассажирский самолет, а впоследствии зафиксировали авиакатастрофу.