В Авдеевке обрушился многоквартирный дом после авиаудара России: первые подробности от власти

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города. Самой горячей остается ситуация на Восточных направлениях, в частности Авдеевском. Собственно, оккупанты нанесли удар по Донбасу, в результате чего была разрушена многоэтажка.

Во вторник, 23 мая, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко констатировал, что враг нанес авиаудар по многоквартирному дому в Авдеевке. Из-за этого по меньшей мере два человека пострадали (информация по состоянию на 13:00).

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Больше о пострадавших

Впоследствии ситуацию прокомментировал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что 9 этажей здания были разрушены до фундамента.

Также чиновник подтвердил, что два человека ранены – среди них есть женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что под завалами находятся два человека, но может быть в общей сложности до пяти человек.

Последствия обстрела Авдеевки / фото главы Донецкой ОВА Кириленко

Как отметил Кириленко, российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город.

Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает российское нашествие. В своем стремлении ее покорить оккупанты прибегают к тактике выжженной земли. И люди, которые там остаются, а это более 1 700 человек, ежедневно подвергают себя смертельной опасности,

– написал Кириленко.

Кроме того, он отметил, что возможности и средства для эвакуации существуют, и призвал людей не оставаться в населенном пункте из-за постоянной опасности.

Последний массированный обстрел

Следует сказать, что Россия не только наносит точечные удары по определенным жилым объектам, но время от времени совершает массированные обстрелы украинских городов.

Собственно, в ночь на 22 мая оккупанты выпустили несколько десятков воздушных целей по Днепру, из-за чего пострадали люди и разрушена инфраструктура.

Также в результате обстрела, в частности, пострадала спасательная часть. Как известно, атаки на такие объекты являются нарушением Женевской конвенции и всех мыслимых и немыслимых морально-этических норм.

Этим авиаударом Россия еще раз доказала, что законы и обычаи ведения войны для нее – "пустое место". В частности, глава Авдеевской ГВА констатировал, что ни одно преступление россиян не останется безнаказанным.