Взял на себя взрывную волну: во время авиаудара в Харькове разрушениям подвергся автовокзал

Днем 22 июня россияне нанесли 4 авиаудара по Харькову. Одна из авиабомб попала в центральном районе города, повредив многоэтажку и автовокзал.

К сожалению, в результате авиаудара пострадали по меньшей мере 54 человека, среди которых – дети, а также погибли 3 человека. Сейчас в Харькове продолжается поисково-спасательная операция.

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В Харькове в результате удара поврежден автовокзал

Россияне ударили по Харькову авиабомбами типа УМПБ Д-30. Снаряд попал в дорогу и взрывной волной повредил автовокзал и многоэтажку.

Как рассказал начальник Центральной автостанции Харькова Артем Афанасьевский, в момент атаки в здании автовокзала находилось 5 человек, среди которых одна – получила ранения.

После взрыва все окна были разбиты. В кассовом зале, где находились кассиры, посыпалось стекло и ранило одну кассиршу. Два осколка от стекла, зашили, все хорошо. Уже из больницы поехала домой. Попало в руку и в бедро,

– рассказал Афанасьевский.

В момент атаки на вокзале также были пассажиры, а также те, кто пришел за билетами. Афанасьевский рассказал, что пассажиры чудом не пострадали.

После атаки вокзал будет работать в штатном режиме, ведь повреждены окна и все оборудование. Теперь руководство вокзала планирует завести технику из других автовокзалов, а кассу – откроют в другом помещении.

Автовокзал в Харькове после авиаудара / Фото Суспільне

Как добавил Афанасьевский, на территории автовокзала также стояло 27 автобусов. К счастью, водители не пострадали, а общественный транспорт не повредило, ведь фасадная часть здания взяла на себя всю взрывную волну.