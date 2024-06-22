На жаль, внаслідок авіаудару постраждало щонайменше 54 особи, серед яких – діти, а також загинуло 3 людини. Наразі в Харкові триває пошуково-рятувальна операція.

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В Харкові внаслідок удару пошкоджено автовокзал

Росіяни вдарили по Харкову авіабомбами типу УМПБ Д-30. Снаряд влучив у дорогу і вибуховою хвилею пошкодив автовокзал і багатоповерхівку.

Як розповів начальник Центральної автостанції Харкова Артем Афанасьєвський, у момент атаки в будівлі автовокзалу перебувало 5 осіб, серед яких одна – отримала поранення.

Після вибуху всі вікна розбити. У касовій залі, де перебували касири, посипалося скло і поранило одну касирку. Два уламки від скла, зашили, все добре. Вже з лікарні поїхала додому. Влучило в руку і в стегно,

– розповів Афанасьєвський.

У момент атаки на вокзалі також були пасажири, а також ті, хто прийшов за квитками. Афанасьєвський розповів, що пасажири дивом не постраждали.

Після атаки вокзал буде працювати у штатному режимі, адже пошкоджено вікна та все обладнання. Тепер керівництво вокзалу планує завести техніку з інших автовокзалів, а касу – відкриють в іншому приміщенні.

Автовокзал в Харкові після авіаудару / Фото Суспільне

Як додав Афанасьєвський, на території автовокзалу також стояло 27 автобусів. На щастя, водії не постраждали, а громадський транспорт не пошкодило, адже фасадна частина будівлі взяла на себе всю вибухову хвилю.