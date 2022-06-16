Авиаудар по Лисичанску: количество погибших выросло до 4, завалы еще разбирают

16 июня 2022 , 20:00
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Сергей Гайдай

Вооруженные силы России 16 июня нанесли два авиаудара по Лисичанску и попали в здание, где прятались люди. В результате обстрела число погибших увеличилось до четырех человек.

Россияне нанесли двух авиаударов

Соответствующие данные обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

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Глава Луганской ОВА сообщил, что еще семь человек ранены в результате авиаудара российских военных.


Россияне нанесли двух авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Оккупанты ударили по профилакторию

Сергей Гайдай рассказал, что войска агрессора также обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания.


Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА


Разрушенные здания в Лисичанске / Фото Луганская ОВА

Гайдай отметил, что, вероятно, под завалами находятся люди. Глава Луганской ОВА добавил, что поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.


Спасатели разбирают завалы в Лисичанске / Фото Луганская ОВА


Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

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Автор: Михайло Гема