Авиаудар по Лисичанску: количество погибших выросло до 4, завалы еще разбирают

Вооруженные силы России 16 июня нанесли два авиаудара по Лисичанску и попали в здание, где прятались люди. В результате обстрела число погибших увеличилось до четырех человек.

Россияне нанесли двух авиаударов

Соответствующие данные обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

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Глава Луганской ОВА сообщил, что еще семь человек ранены в результате авиаудара российских военных.



Россияне нанесли двух авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Оккупанты ударили по профилакторию

Сергей Гайдай рассказал, что войска агрессора также обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания.



Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА



Разрушенные здания в Лисичанске / Фото Луганская ОВА

Гайдай отметил, что, вероятно, под завалами находятся люди. Глава Луганской ОВА добавил, что поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.



Спасатели разбирают завалы в Лисичанске / Фото Луганская ОВА



Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Российские войска мощно обстреливают Лисичанск

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 13 июня констатировал, что россияне увеличили количество обстрелов по Лисичанску , используя оружие тяжелого калибра. По его словам, россияне все разрушают на своем пути.

Под обстрел врага в Лисичанске оказались журналисты Общественного и сумели зафиксировать мощные удары со стороны российских оккупантов. К счастью, никого из них не ранило.

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13 июня в Генштабе ВСУ информировали, что россияне пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк и Боровское.

Недавно из-за российских обстрелов в Лисичанске погиб 6-летний мальчик . Всего в течение 12 июня в городе погибли три мирных человека.

Смерть ребенка прокомментировал президент Владимир Зеленский . Он сказал, что для циничных русских кафиров мальчик, как оказалось, тоже опасен враг.

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