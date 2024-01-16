Под завалами могут находиться 5 человек: в Нью-Йорке приостановили спасательную операцию
Источник:ГСЧС
В поселке Нью-Йорка на Донетчине из-за авиаудара по жилому сектору под завалами могут находиться 5 человек, но спасателям из-за ситуации безопасности пришлось приостановить спасательную операцию.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вечером 16 января. Заметим, авиаудар оккупантов по поселку Нью-Йорк Бахмутского района произошел вчера.
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Последствия удара
В результате удара повреждены 5 частных жилых и 6 многоквартирных дома, в одном из которых произошло разрушение подъезда.
На месте происшествия спасатели оказали первую медицинскую помощь 2 раненым лицам и на бронированном автомобиле транспортировали в ближайшее лечебное учреждение.
Безопасная ситуация делает невозможным работу спасателей
Также ликвидировали пожар в одном из домов на общей площади 75 квадратных метров. Личным составом разобрано 70 тонн строительных конструкций.
В то же время, сегодня комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации приняла решение приостановить спасательную операцию.
Поисково-спасательные работы приостановлены из-за составляющей безопасности. Работы будут возобновлены после стабилизации ситуации,
– говорится в сообщении.
Спасатели приостановили поиск людей в Нью-Йорке / Фото ГСЧС
Россияне ударили по Нью-Йорку
- 15 января россияне сбросили на жилые кварталы Нью-Йорка четыре авиабомба КАБ-500. Одна из них попала в трехэтажный дом, полностью разрушив подъезд.
- Ранения получили трое жителей: 62-летняя женщина и двое мужчин, 66 и 68 лет. Парамедики полиции оказали им помощь и эвакуировали в больницу.
- На месте обстрела были развернуты работы по разбору завалов.