Под завалами могут находиться 5 человек: в Нью-Йорке приостановили спасательную операцию

В поселке Нью-Йорка на Донетчине из-за авиаудара по жилому сектору под завалами могут находиться 5 человек, но спасателям из-за ситуации безопасности пришлось приостановить спасательную операцию.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вечером 16 января. Заметим, авиаудар оккупантов по поселку Нью-Йорк Бахмутского района произошел вчера.

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Последствия удара

В результате удара повреждены 5 частных жилых и 6 многоквартирных дома, в одном из которых произошло разрушение подъезда.

На месте происшествия спасатели оказали первую медицинскую помощь 2 раненым лицам и на бронированном автомобиле транспортировали в ближайшее лечебное учреждение.

Безопасная ситуация делает невозможным работу спасателей

Также ликвидировали пожар в одном из домов на общей площади 75 квадратных метров. Личным составом разобрано 70 тонн строительных конструкций.

В то же время, сегодня комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации приняла решение приостановить спасательную операцию.

Поисково-спасательные работы приостановлены из-за составляющей безопасности. Работы будут возобновлены после стабилизации ситуации,

– говорится в сообщении.

Спасатели приостановили поиск людей в Нью-Йорке / Фото ГСЧС

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