Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать врага на его территории. Стало известно об успешном ударе по оккупантам на Курщине. Как отметили, сами военные, он состоялся благодаря "французской демократии".

Поразительные кадры атаки на россиян в Курской области обнародовал телеграм-канал "Подсолнух". На нем зафиксировано использование нашими защитниками корректируемых авибомб по личному составу ФСБ в населенном пункте Теткино, передает 24 Канал.

Смотрите также Авиации там не было: что могли поразить Силы обороны на аэродроме в Курске

Украина нанесла мощный бомбовый удар по ФСБ

Отмечается, что сильно прилетело по объекту, который расположен на улице Комсомольская. Для удара было применено по меньшей мере две французские авиабомбы AASM.

Авиация продолжает работать на всех направлениях, этот раз французская демократия добила гн*д с ФеСеБе в их логове,

– говорится в сообщении военных.

Французские бомбы отработали по оккупантам: смотрите видео

На кадрах видно, что авиабомба пробила стену здания и сдетонировала. В результате – здание было полностью разрушено. Информации о потерях противника пока нет.

Напомним, что AASM является комплектом модернизации для уже существующих свободнопадающих неуправляемых авиабомб вроде американских JDAM, что уже используются украинской тактической авиацией.

К слову, еще в начале 2024 года Франция пообещала поставлять Украине по полсотни авиабомб AASM. К слову, в ноябре Париж заявил о передаче 6 истребителей Mirage 2000-5F и 600 высокоточных авиационных бомб AASM.